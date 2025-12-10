Palia se dote d'un Passe de combat et diverses nouveautés grâce à la mise à jour Winter's Wonder: Home for Winterlights

Singularity 6 a, récemment, déployé la mise à jour Winter's Wonder: Home for Winterlights sur Palia, qui comporte plusieurs nouveautés, dont un Passe de combat.

Palia s'offre un Passe de combat

Les Lunar Paths fonctionnent de manière similaire aux passes de combat traditionnels que vous avez peut-être déjà vues dans d'autres jeux, mais sans la pression et le « FOMO » [Fear of Missing Out]. Il n'y a pas de date d'expiration et votre progression est sauvegardée de manière permanente. Chaque Lunar Path proposera à la fois du contenu gratuit et premium, ce dernier pouvant être acquis en achetant le Premium Unlock pour chaque Path avec des Palia Coins.

Let the season greet you... the Winter's Wonder: Home for Winterlights update is available now. ❤️💚



🎄 Celebrate Winterlights!

⛄ Help Grow-A-Snowman!

🏠 Complete the Lunar Path!

🐻 ...and much more!#Palia #PlayPalia pic.twitter.com/mYQKCiREbi — Palia (@playPalia) December 9, 2025

Des détails sur la mise à jour Winter's Wonder: Home for Winterlights de Palia

Célébration Winterlights, avec le retour du défi Winterfest de Zeki, la quête Winterlights, le store Winterlights (avec de nouveaux ajouts) et les coffres Winterlights.

Le Monthly Bundle Quest, via le tableau d'affichage.

L'événement Grow-A-Swowman, du 9 décembre 2025 au 13 janvier 2026.

Nouveau système pour les teintes des meubles.

Nouvelle option Home Line, qui est « inspirée de la majestueuse propriété du maire du village de Kilima ».

Une nouvelle expérience pour le tableau d'affichage, qui devient « un centre unique pour vos quêtes quotidiennes, vos souhaits hebdomadaires, vos défis de compétences hebdomadaires » et possède une nouvelle monnaie, soit Kilima Coin.

Nouvel animal : le Boovar, qui peut rapporter du poisson depuis les cours d'eau de Kilima.

Quatre nouvelles coiffures et douze nouvelles options de maquillage.

Divers ajustements et améliorations.

















Le jeu de simulation de Singularity 6,s'est offert, il y a très peu de temps, une nouvelle mise à jour majeure et gratuite.En effet,. Il s'agit, pour être plus précis,, telles que des matériaux, des décorations, des objets cosmétiques, des peluches ou encore des bonus permanents. Pour le moment, Singularity 6 précise que les joueurs et les joueuses peuvent actuellement progresser en complétant des missions sur le Bulletin Board et en terminant des quêtes quotidiennes. D'autres moyens de gagner de l'XP pour le Lunar Path seront ajoutés par la suite.Évidemment,Si le système de Passe de combat deest l'un des plus gros ajouts de la mise à jour Winter's Wonder: Home for Winterlights,. D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus à ce sujet, voiciRappelons, pour conclure, queest disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Ledit jeu de simulation est free-to-play, soit gratuit.