Palia : Date de sortie, gameplay, toutes les informations du MMO communautaire

Qu'est ce que Palia ?

À Palia, l'humain est une race légendaire, ayant disparu il y a de çà plusieurs milliers d'années alors qu'ils étaient au sommet de leur grandeur et de leur maîtrise de la magie. Leur disparition reste, encore aujourd'hui, un mystère. Jusqu'au jour où les humains commencent à réapparaître aux quatre coins du monde. Bien évidemment, faisant partie des humains nouvellement réapparus, vous devrez vous construire votre propre foyer dans ce monde amical tout en vous forgeant un avenir pour vous-même, mais aussi pour le reste de l'humanité.

Quand sortira Palia ?

Sur quelles plateformes Palia sera jouable ?

Trailer et gameplay Palia

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Singularity 6 est un studio fondé en 2018 par Anthony Leung et Aidan Karabaich, deux anciens de chez Riot. Ils ont par la suite été rejoints par d'autres vétérans de l'industrie, et viennent d'annoncer le premier projet :. Il s'agit avant tout d'un MMO communautaire, lequel disposera d'un vaste monde ouvert fantastique. Nous vous donnons ci-dessous toutes les informations à savoir à son sujet.Comme nous vous le disions juste au-dessus,est « un jeu de simulation massivement multijoueur ayant des composantes communautaires », où l'aventure se déroule dans un « un gigantesque monde ouvert fantastique ». L'ambiance ne sera pas sombre et morose, bien au contraire, puisque les développeurs nous apprennent qu'il s'agit d'un monde « chaleureux et accueillant ». Qui plus est, nous savons que le titre évoluera avec le temps après sa sortie, puisque le studio a déjà prévu de l'alimenter avec du contenu inédit.Nous avons également le droit à un petit pitch concernant l'histoire :Lors de son annonce, Singularity 6 a expliqué que, mais que davantage de détails seront partagés au cours des semaines à venir. D'ailleurs, une pré-alpha va très vite être lancée, afin de tester plusieurs fonctionnalités en vue de sa sortie. Vous trouverez plus d'informations à son sujet ici Pour le moment,. Il est possible qu'il voie le jour sur consoles par la suite, mais il semblerait que ce ne soit pas la priorité du studio actuellement.À l'heure actuelle, nous ne disposons que d'une bande-annonce, laquelle présente ce nouveau monde fantastique :Notez que cet article sera mis à jour au fil du temps, dès que de nouvelles informations seront communiquées.