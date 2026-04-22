Palia annonce une nouvelle extension, Royal Highlands, avec une date

Singularity 6 a, récemment, dévoilé l'extension Royal Highlands, arrivant dans très peu de temps sur Palia.

Le jeu de simulation de vie et MMO de Singularity 6, Palia, profite régulièrement de mises à jour de contenus et s'est également doté d'extensions majeures par le passé. Le studio de développement ne compte, d'ailleurs, pas s'arrêter en si bon chemin et a ainsi annoncé l'extension The Royal Highlands, qui débarque dans quelques semaines sur Palia.

Palia va s'agrandir avec l'extension The Royal Highlands

En effet, il y a très peu de temps, les développeurs de chez Singularity 6 ont partagé une bonne nouvelle : Palia va s'offrir une nouvelle extension, soit The Royal Highlands, le 12 mai 2026. Évidemment, les joueurs et les joueuses évoluant sur ledit jeu de simulation peuvent s'attendre à une pléthore de nouveautés.

Ainsi, l'extension The Royal Highlands de Palia introduira une toute nouvelle région à explorer. Cette nouvelle zone sera composée de « falaises balayées par le vent, de champs dorés à perte de vue et d'anciennes constructions en pierres empreintes d'une élégance tranquille et d'antan », comme indiqué dans un article dédié sur le PS Blog. Là-bas, la communauté pourra rencontrer Eshelon, « héritier du duché de Bahari », mais aussi collecter de nouvelles ressources (matériaux, insectes, poissons, etc.).

Saddle up 🐎



Palia's Royal Highlands expansion launches May 12 on PS5, bringing a new adventure zone, horse riding, home designs, and more https://t.co/cisZo11Kcr pic.twitter.com/IpcQsMdnAe — PlayStation (@PlayStation) April 21, 2026

L'extension The Royal Highlands de Palia marquera également l'arrivée de montures, et plus précisément de chevaux. Au lancement, il sera, d'ailleurs, possible de choisir parmi trois types de chevaux distincts, « chacun avec son apparence et sa personnalité propres ». Les amateurs de construction pourront, par ailleurs, profiter de la gamme « Ancient Human Home », alors que les maisons pourront posséder plus d'étages.

Palia passe un nouveau cap important

En complément de l'annonce au sujet de l'extension The Royal Highlands, le studio de développement Singularity 6 a annoncé que Palia a passé le cap des 10 millions de joueurs dans le monde entier. Pour célébrer cela avec sa communauté et en guise de remerciements, les développeurs ont décidé de rendre deux tenues mystères premium gratuites (il faut les débloquer en complétant des quêtes quotidiennes).

💜 10 million Palians… and it's all thanks to you. 💜



Now dress to impress for Palia's 10 Million Player Celebration Event live NOW!!!



For the first time ever, we're giving you up to two FREE premium Mystery Outfits earnable by completing Daily Quests. Thank you so much for… pic.twitter.com/mluSn4IdhK — Palia (@playPalia) April 21, 2026

Rendez-vous donc le 12 mai pour découvrir l'extension The Royal Highlands de Palia. Le titre est, pour rappel, disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch.