Palia annonce une nouvelle extension, Royal Highlands, avec une date

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 avril 2026 à 10h12
Singularity 6 a, récemment, dévoilé l'extension Royal Highlands, arrivant dans très peu de temps sur Palia.
Palia annonce une nouvelle extension, Royal Highlands, avec une date

Le jeu de simulation de vie et MMO de Singularity 6, Palia, profite régulièrement de mises à jour de contenus et s'est également doté d'extensions majeures par le passé. Le studio de développement ne compte, d'ailleurs, pas s'arrêter en si bon chemin et a ainsi annoncé l'extension The Royal Highlands, qui débarque dans quelques semaines sur Palia.

Palia va s'agrandir avec l'extension The Royal Highlands

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En effet, il y a très peu de temps, les développeurs de chez Singularity 6 ont partagé une bonne nouvelle : Palia va s'offrir une nouvelle extension, soit The Royal Highlands, le 12 mai 2026. Évidemment, les joueurs et les joueuses évoluant sur ledit jeu de simulation peuvent s'attendre à une pléthore de nouveautés.

Ainsi, l'extension The Royal Highlands de Palia introduira une toute nouvelle région à explorer. Cette nouvelle zone sera composée de « falaises balayées par le vent, de champs dorés à perte de vue et d'anciennes constructions en pierres empreintes d'une élégance tranquille et d'antan », comme indiqué dans un article dédié sur le PS Blog. Là-bas, la communauté pourra rencontrer Eshelon, « héritier du duché de Bahari », mais aussi collecter de nouvelles ressources (matériaux, insectes, poissons, etc.).

L'extension The Royal Highlands de Palia marquera également l'arrivée de montures, et plus précisément de chevaux. Au lancement, il sera, d'ailleurs, possible de choisir parmi trois types de chevaux distincts, « chacun avec son apparence et sa personnalité propres ». Les amateurs de construction pourront, par ailleurs, profiter de la gamme « Ancient Human Home », alors que les maisons pourront posséder plus d'étages.

Palia passe un nouveau cap important

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En complément de l'annonce au sujet de l'extension The Royal Highlands, le studio de développement Singularity 6 a annoncé que Palia a passé le cap des 10 millions de joueurs dans le monde entier. Pour célébrer cela avec sa communauté et en guise de remerciements, les développeurs ont décidé de rendre deux tenues mystères premium gratuites (il faut les débloquer en complétant des quêtes quotidiennes).

Rendez-vous donc le 12 mai pour découvrir l'extension The Royal Highlands de Palia. Le titre est, pour rappel, disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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