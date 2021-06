Palia : Comment s'inscrire pour l'alpha ?

Comment s'inscrire à l'alpha de Palia ?

Le studio Singularity 6, composé de plusieurs vétérans de l'industrie émanant de société de renom (Epic Games, Riot, Blizzard pour ne citer qu'elles), vient d'annoncer son premier jeu,, un MMO en monde ouvert doté d'une jolie direction artistique. Bien qu'aucune date de sortie n'ait pour le moment été annoncée, Singularity 6 a tout de même expliqué qu'uneétait en cours, afin que certaines fonctionnalités soient testées.Si, vous aussi, avez été séduit par la bande-annonce et les quelques informations dont nous disposons à l'heure actuelle, sachez que vous pouvez tenter d'accéder en avant-première à cette nouvelle expérience et découvrir le monde « chaleureux et accueillant » qui nous est promis. Pour cela, rien de très compliqué. Il vous suffit de vous rendre à cette adresse et d'entrer votre adresse e-mail. Pour augmenter vos chances d'être sélectionné, vous allez pouvoir répondre à une petite enquête, qui ne vous prendre que quelques minutes, tout au plus, afin de savoir vos goûts en matière de jeux vidéo, notamment.Si vous êtes sélectionné, vous recevrez un mail dans les jours ou semaines qui suivent la demande. Pour le moment, nous ne savons pas combien de temps durera cette, mais cela devrait s'étendre durant plusieurs semaines.Pour rappel,est un MMO en monde ouvert qui tend vers le fantastique, lequel se veut axé sur la communauté avec pour objectif de perdurer dans le temps, sur plusieurs années. Qui plus est, selon le studio,propose une histoire « profonde et évolutive », agrémenter de nouvelles choses au fil du temps. Vous pouvez retrouver de plus amples informations sur cet ambitieux projet ici Lors de sa sortie,sera disponible sur PC (les autres plateformes n'ayant pour le moment pas été mentionnées).