Singularity 6 a, récemment, ajouté de nouveaux contenus sur Palia, grâce à la mise à jour « Parade printanière : Les contes du champignon ».

Palia s'offre la mise à jour « Parade printanière : Les contes du champignon »

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D'autres ajouts avec la nouvelle mise à jour de Palia

⚙️ Hi, Palians! ⚙️



Servers will be coming down around 7 am PT to 10 am PT.



Please make sure to properly exit the game by this time for the smoothest experience.



In the meantime, check out the Spring Spectacle: Toadstool Tales update (Patch 0.201) patch notes!… — Palia (@playPalia) March 17, 2026

Disponible depuis plusieurs années maintenant, le jeu de simulation de Singularity 6,, est régulièrement mis à jour. D'ailleurs, il y a très peu de temps,En effet, Singularity 6 a déployé, le mardi 17 mars 2026, et ce, après une maintenance des serveurs., afin d'enrichir l'expérience des joueurs et des joueuses.Ainsi,, afin de tenter de soigner la forêt entière. Cela permettra notamment d'en savoir plus à propos d'. En complément,, pour obtenir diverses récompenses.Les développeurs ont profité de ce patch pour apporter, ajouteret introduire. Soulignons également que les joueurs et les joueuses peuventÉvidemment,concernant plusieurs problèmes rencontrés par la communauté. En complément, sachez que la mise à jour « Parade printanière : Les contes du champignon » introduit de(vêtements ainsi que skins pour le planeur et les outils), mais aussiplacées sous le signe des abeilles et deRappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Le titre de Singularity 6 est free-to-play, soit gratuit.