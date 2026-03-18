Palia : La mise à jour « Parade printanière : Les contes du champignon » est arrivée avec plein de nouveautés

Singularity 6 a, récemment, ajouté de nouveaux contenus sur Palia, grâce à la mise à jour « Parade printanière : Les contes du champignon ».
Disponible depuis plusieurs années maintenant, le jeu de simulation de Singularity 6, Palia
, est régulièrement mis à jour. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Palia a accueilli plusieurs nouveautés, notamment par le biais de la mise à jour « Parade printanière : Les contes du champignon »
.
Palia s'offre la mise à jour « Parade printanière : Les contes du champignon »
En effet, Singularity 6 a déployé la mise à jour « Parade printanière : Les contes du champignon » (« Spring Spectacle: Toadstool Tales » en anglais) sur Palia
, le mardi 17 mars 2026, et ce, après une maintenance des serveurs. Ce nouveau patch majeur et gratuit apporte, bien évidemment, plusieurs nouveautés
, afin d'enrichir l'expérience des joueurs et des joueuses.
Ainsi, la communauté peut dès présent continuer la quête de l'Arbre Zendruu, situé dans Elderwood
, afin de tenter de soigner la forêt entière. Cela permettra notamment d'en savoir plus à propos d'Ulfe, qui dispose désormais de niveaux d'amitié (1 à 4) et propose diverses quêtes
. En complément, il est désormais possible de se plonger dans une nouvelle Voie lunaire, soit la Voie du têtard
, pour obtenir diverses récompenses.
Les développeurs ont profité de ce patch pour apporter des modifications significatives au Mode Photo
, ajouter de nouveaux éléments au tableau des lots mensuels
et introduire un nouvel événement communautaire
. Soulignons également que les joueurs et les joueuses peuvent accueillir Wolpunny, qui se débloque via la quête de l'Arbre Zendruu, dans leur ranch
.
D'autres ajouts avec la nouvelle mise à jour de Palia
Évidemment, via cette nouvelle mise à jour, Singularity 6 a apporté diverses corrections
concernant plusieurs problèmes rencontrés par la communauté. En complément, sachez que la mise à jour « Parade printanière : Les contes du champignon » introduit de nouveaux bundles dans la boutique Premium
(vêtements ainsi que skins pour le planeur et les outils), mais aussi de nouvelles peluches
placées sous le signe des abeilles et de nouveaux éléments de décoration
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Palia
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Le titre de Singularity 6 est free-to-play, soit gratuit.
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