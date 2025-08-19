Palia se pare de charme et de nouveautés grâce à sa mise à jour « Botanical Bliss »

Le jeu de simulation Palia a, récemment, fait le plein de nouveaux contenus grâce à la mise à jour majeure « Botanical Bliss ».

Palia fait le plein de nouveautés grâce au patch « Botanical Bliss »

Nous avons créé le tableau d'affichage parce que nous savons que beaucoup d'entre vous apprécient et souhaitent de nouvelles quêtes et davantage d'activités entre les mises à jour majeures. Tout en continuant à travailler sur le contenu principal de l'histoire, cela nous permet de vous proposer chaque mois de nouvelles mini-histoires amusantes. Vous pouvez vous attendre à une quête d'introduction et une quête de conclusion à chaque fois, avec de nouvelles récompenses et des touches saisonnières.

Des améliorations et des correctifs avec la mise à jour « Botanical Bliss »

⚙️ Hi, Palians! ⚙️



Servers will be coming down around 7 am PT to 10 am PT.



Please make sure to properly exit the game by this time for the smoothest experience.



In the meantime, check out the Botanical Bliss update (Patch 0.194) patch notes!https://t.co/1Gk2cDYoOS — Palia (@playPalia) August 18, 2025

Le jeu de simulation de Singularity 6,, accueille très régulièrement de nouveaux contenus, introduits par diverses mises à jour majeures et gratuites. D'ailleurs,Disponible depuis le 18 août 2025, et ce, après une courte maintenance des serveurs,. Comme son nom l'indique, ce nouveau patch met à l'honneur les fleurs.Ainsi,. Prenant place dans six endroits aléatoires de Kilima, et tous les jours à midi (heure en jeu), cet événement invite la communauté à désherber les « plantes envahissantes qui menacent les pousses » mais aussi à arroser les cultures pour les aider « à s'épanouir en fleurs ». Lorsque les fleurs auront éclos, les joueurs et les joueuses peuvent, dès lors, récupérer des récompenses.En complément,: « Que vous souhaitiez créer un coin jardin confortable ou mettre l'accent sur les fleurs, il n'a jamais été aussi facile de faire fleurir votre parcelle exactement comme vous le souhaitez ». À cela s'ajoute également, donnant accès à de nouvelles quêtes et nouveaux objectifs. Sans oublier, pouvant être obtenues en se connectant au jeu.Évidemment,. Par exemple, les développeurs ont modifié le sac de quête, qui dispose à présent d'un espace infini, ont ajouté un nouveau paramètre d'accessibilité pour la roue des outils ou des emotes et ont implanté une icône de lot dans l'inventaire pour les objets.Remarquons, pour finir, que, notamment deux nouveaux skins (pour le planeur et pour l'arc). D'autres éléments cosmétiques seront ajoutés à la fin du mois d'août 2025, et plus précisément le 26.Pour conclure, sachez queest disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Le jeu de simulation de Singularity 6 est free-to-play, soit gratuit.