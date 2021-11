Overwatch : Un portage sur mobile se profile

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Après la Nintendo Switch, en octobre 2019,, pour attirer encore plus de joueurs. L'information n'est pas encore officielle, mais devrait l'être prochainement, étant donné qu'une campagne de recrutements a commencé il y a peu.Blizzard recherche effectivement un « Responsable de produit » pour des projets mobiles. Celui-ci sera amené à travailler sur au moins trois licences du studio, à savoir Hearthstone, Diablo et Overwatch. Si les deux premiers noms ne sont pas étonnants, le dernier, en revanche, l'est un peu plus, étant donné qu'aucune communication sur un potentiel jeu Overwatch sur mobile n'a encore eu lieu.Reste à savoir quels sont les projets de Blizzard avec cette version mobile. Serait-ce une version autonome, comme peut l'être PUBG Mobile, par exemple, ou le sera Apex Legends , ou une version compatible avec celle sur PC et consoles, comme Fortnite ?En attendant, nous rappelons que la prochaine entrée sur le marché des mobiles pour Blizzard se fera avec Diablo Immortal , d'ici quelques mois, tout au plus. Pour ce qui est d' Overwatch , le deuxième épisode a vu sa fenêtre de sortie être repoussée il y a peu. Overwatch 2 n'est donc plus attendu avant 2023