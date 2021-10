Apex Legends Mobile : Quand arrive la version pour téléphones ?

Quand sort la version mobile d'Apex Legends ?

Dans un premier disponible sur PC, PlayStation et Xbox,s'est invité sur Nintendo Switch durant l'année 2021, pour le plus grand plaisir d'une partie de la communauté. Dans le même temps, Respawn a confirmé queétait bien proche de sa sortie, puisque des premiers tests étaient organisés dans certaines régions, notamment en Asie.Malheureusement, aucune date de sortie précise n'a été donnée, mais les dernières informations communiquées par les développeurs prévoient. Il se peut cependant, si les avancées ne sont pas aussi bonnes que prévu, qu'. Dans tous les cas, les développeurs nous en diront plus en amont de la sortie, probablement avec des tests à l'échelle mondiale.Pour rappel, cette version a été spécialement conçue pour téléphones, avec des commandes simplifiées et des optimisations minutieuses pour que les combats sur le champ de bataille ne soient pas brouillons. Respawn souhaite en faire le « battle royale le plus avancé jamais sorti sur téléphones portables ».Contrairement aux autres plateformes,ne sera pas cross-play puisqu'il s'agit d'une version autonome. Mais tous les principes restent les mêmes, que ce soit en jeu ou du côté cosmétique, avec les Passes de combat. Respawn tient également à préciser qu'aucun aspect pay-to-win ne sera ajouté.Aucune image de cette version n'a pour le moment été dévoilée. Nous mettrons à jour cet article lorsque les développeurs en diront un peu plus, notamment en nous donnant une date de sortie précise.