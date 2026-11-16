Overwatch sous le feu des critiques à cause du futur héros de la saison 6

La saison 6 d'Overwatch se rapproche, mais elle déplaît déjà à certains joueurs. En cause : le changement de rôle surprise du héros de cette nouvelle saison.

Le 8 décembre 2026 est une date importante pour Overwatch 2. Elle marquera le début de la saison 6 du titre, le retour du 6v6 avec rôles ainsi qu'une série d'équilibrages pour certains personnages. Mais si le retour des parties « à l'ancienne » va combler les vétérans, un autre élément de cette sixième saison provoque la colère des joueurs.

Le lancement d'une nouvelle saison est l'occasion d'ajouter un nouveau héros à la ligue. Celui de la saison 6 est d'ailleurs déjà connu : il s'appelle Hudson, il est le 55e personnage jouable du titre et il est détective. Cependant, Blizzard l'avait créé en tant que personnage Soutien. Or, le studio a annoncé son changement de rôle, ce qui ne plaît pas du tout à la communauté.

Un soutien devenu DPS au dernier moment

En effet, Hudson devient finalement un héros DPS alors que le titre compte déjà de nombreux personnages à ce poste. Les joueurs qui attendaient avec impatience un nouveau personnage Soutien ont donc multiplié les commentaires. Le 13 novembre 2026, Aaron Keller (directeur du jeu) a donc publié sur son compte X une explication en 4 publications.

Dans un premier temps, il explique qu'Hudson avait bien été imaginé comme un personnage Soutien. Mais son kit « ne fonctionnait pas » lors des tests menés en interne. Il raconte ensuite que « Dès que nous avons testé Hudson en DPS, le revirement dans nos sentiments pour lui a été instantané et spectaculaire ».

We've seen a lot of discussion about the role(DPS) of the Season 6 Hero. We understand that you were looking forward to another Support Hero next season and I hope that giving context for the decision will help players understand it, even as some of them are disappointed. 1/4 — Aaron Keller (@aaronkellerOW) November 13, 2026

Il ajoute également que ce changement inattendu a été conservé pour des questions de qualité. Même si un Soutien a été promis pour la saison 6, l'équipe a préféré proposer un personnage DPS dont elle est fier plutôt qu'un personnage de Soutien auquel elle ne croyait pas simplement pour équilibrer les rôles.

24 personnages DPS dans Overwatch quand Hudson arrivera

Si cette décision est compréhensible pour certains, d'autres reprochent un favoritisme pour les DPS. À l'heure actuelle, il y a 23 champions qui occupent ce rôle contre 16 personnages de soutien et 15 tanks. Mais comme Aaron Keller le rappelle dans son message : « Le développement d'un jeu n'est pas toujours simple. ». Des changements de ce type peuvent survenir en cours de route, faits au détriment des attentes de la communauté, à l'image de ce qui était arrivé à Sombra.

Désormais, il faut attendre le 6 décembre pour savoir si Hudson sera bien accueilli par les joueurs ou si le titre sera boudé par esprit de contestation.