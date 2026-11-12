Overwatch fait revenir un classique dans le mode Compétitif pour la saison 6

Dès le lancement de la saison 6, une nouveauté notable va faire ses débuts dans Overwatch. Elle devrait d'ailleurs rappeler de bons souvenirs aux nostalgiques et rendre les parties plus équilibrées.

Si vous jouez principalement au mode Compétitif d'Overwatch 2, vous avez deux options pour vos parties : le mode 5v5 classique et le mode 6v6 en Open Queue. Ce dernier permet de créer une équipe de 6 joueurs et de se lancer dans la mêlée sans respecter de composition particulière. Il peut donc y avoir 2 Tanks et 4 DPS, une équipe de 6 DPS…

L'Open Queue offre ainsi davantage de liberté aux joueurs. Mais elle s'éloigne également du modèle du premier jeu, avec des compositions incluant obligatoirement 2 Tanks, 2 DPS et 2 personnages de soutien. Overwatch veut reproposer cette expérience classique avec l'ajout d'un nouveau mode : le 6v6 Role Queue.

Le mode 6v6 « à l'ancienne » de retour dans Overwatch

Ce mode de jeu imposera la composition d'une équipe classique avec l'attribution d'un rôle spécifique par joueur. Or, les Tanks sont les rôles les moins appréciés des joueurs, ce qui peut rallonger le temps d'attente avant de démarrer une partie. C'était également l'une des raisons qui avaient poussé Blizzard à abandonner le modèle du 6v6 pour le 5v5. Mais il revient dans une version améliorée pour une durée limitée.

Dans un premier temps, le mode 6v6 Role Queue sera proposé pendant 4 semaines, accompagnant le lancement de la saison 6 d'Overwatch. S'il plaît aux joueurs, il pourra être prolongé. Toutefois, Aaron Keller est très clair : le mode 6v6 Role Queue n'a pas vocation à remplacer le mode 5v5 classique ou à supprimer le mode Open Queue. L'objectif est d'expérimenter et d'offrir de nouvelles options aux joueurs, sans opposer ces deux visions de jeu.

Deux modes qui peuvent cohabiter et non plus de compétition entre le 5v5 et le 6v6

Les trois modes cohabiteront donc pendant une courte période, permettant à Blizzard d'avoir le plus de retours possible de la communauté. Mais Aaron Keller insiste : il n'y a pas de mode mieux que l'autre, que vous soyez un vétéran de la première heure ou un joueur du deuxième opus.

Au fil des dernières années, nous avons compris qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un "vainqueur" entre le 5v5 et le 6v6. La véritable compétition doit se dérouler au sein même de vos parties, et non entre deux modes qui peuvent tout à fait coexister. Vous pouvez jouer à l'un ou à l'autre (beaucoup de joueurs pratiquent d'ailleurs les deux !), et nous comptons bien soutenir ce choix.

Aaron Keller conclut son message en déclarant que les équipes vont « consacrer davantage d'efforts aux mises à jour d'équilibrage pour ce mode, et nous continuerons à rechercher le format idéal, celui qui offrira réellement à notre communauté l'expérience qu'elle attend. »