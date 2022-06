Overwatch 2 : Une présentation aura lieu dans quelques jours

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



En mai, le studio Blizzard avait indiqué aux joueurs et aux joueuses qu'un événement, concernant Overwatch 2, aurait lieu dans quelques semaines, soit courant du mois de juin. Nous possédons désormais plus d'informations, à ce sujet.En effet, récemment, les développeurs travaillant sur les jeux Overwatch ont rédigé un article sur le site officiel Blizzard Si nous savons pas encore précisément ce qui sera présenté durant l'événement, il se pourrait que la date de sortie officielle de ce deuxième opus soit révélée à ce moment-là ou bien que les développeurs en diront plus quant aux prochaines phases de bêta. Dans ledit article, ils écrivent : « [...] nous vous hâte de vous montrer tout ce qu'Overwatch 2 a à vous offrir [...] ».Vous pouvez suivre la présentation sur les plateformes traditionnelles, via la chaîne PlayOverwatch sur YouTube et Twitch . Pour rappel, précédemment, nous vous avions concocté un article récapitulatif concernant la refonte de Doomfist et Orisa.Concernant l'arrivée d', nous n'avons aucune date de sortie précise, mais nous devrions l'accueillir en 2022. Le titre devrait se rendre, alors, disponible sur PC, PlayStation et Xbox.