Overwatch 2 : Un lancement très difficile, rendu compliqué par une attaque DDoS

Cela fait de nombreux mois que les joueurs attendent, que ce soit du côté d'une partie des anciens joueurs, mais également des plus curieux, qui n'avaient pas encore testé le FPS, si ce n'est par le biais de l'une des bêtas de cet été, très populaires. D'ailleurs, 24 heures après la fermeture définitive des serveurs d'Overwatch premier du nom, de nombreux joueurs ont fait part de leur intérêt et de leur attente quant au deuxième opus.Mais voilà, lors du lancement officiel d'Overwatch 2, de nombreux problèmes de serveurs ont eu lieu. Les joueurs avaient des files d'attente interminables et des problèmes en tout genre. Certains utilisateurs ont d'ailleurs passé la soirée à patienter, en vain, puisqu'ils n'ont jamais réussi à lancer une partie. Un lancement qui ressemble, très fortement, à ceux de New World fin 2021 et de Lost Ark début 2022, lesquels avaient eu de gros soucis de serveurs.Pour couronner le tout, Blizzard a indiqué qu'une partie de ces problèmes avait été causée par une attaque DDoS sur les serveurs. Ces attaques envoient un nombre important de données vers les serveurs ce qui les surchargent, causant alors des ralentissements voire des problèmes plus impactant, comme cela était le cas ce 4 octobre.Néanmoins, ce 5 octobre tout semble être rentré dans l'ordre. Reste cependant à savoir si les serveurs supporteront l'afflux de joueurs en fin de journée. Si vous faites partie des nouveaux joueurs, nous vous avons mis une tier list des meilleurs personnages d'Overwatch 2 à disposition.