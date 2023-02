Overwatch 2 : Un crossover avec One-Punch Man annoncé

Un crossover entre Overwatch 2 et One-Punch Man en mars

New Season = New Roadmap 🗺️



Here’s everything you can expect to see in #Overwatch2 Season 3! pic.twitter.com/q74p8eKdNs — Overwatch (@PlayOverwatch) February 6, 2023

Au cours de la Saison 3, qui a débuté le 7 février 2023 sur, les joueurs et les joueuses auront la possibilité de découvrir de nombreux événements et nouveautés. Par exemple, pour le mois de février, et plus précisément pour la Saint-Valentin, les développeurs ont prévu un événement spécial ainsi que « le simulateur de rencontres textuel non canonique », LoverWatch. Mais, ce n'est pas tout.En mars, l. Ainsi, du, nous aurons l'opportunité d'accompliret récupérer « une collection d'objets ornementaux inspirés par cette série [One-Punch Man] tant appréciée ». Parmi eux, le. D'autres éléments cosmétiques seront révélés dans les prochaines semaines.Pour rappel, la Saison 3 a introduit plusieurs changements et nouveautés sur, dont une nouvelle carte pour le mode de jeu Contrôle. Celle-ci est nommée Péninsule Antarctique (mais aussi Antarctica). Organique, cette map propose une certaine verticalité et cache des détails , que les joueurs et les joueuses doivent trouver, quant à l'histoire de ce deuxième opus et ses personnages.est à retrouver, gratuitement, sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Sachez que nous vous proposons une tier list des meilleurs personnages