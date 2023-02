Overwatch 2 : Antarctica, la nouvelle carte dévoilée par Blizzard

Des informations et visuels pour la carte Antarctica

[...] Je pense que vous savez tous que nous aimons, dans cette équipe, cacher des choses dans les cartes. Et il y a, définitivement, des détails à chercher dans les divers lieux [d'Antarctica] [...].



- Gavin Jurgens-Fyhrie, responsable de la conception narrative sur Overwatch 2.

Alors qu', qui est disponible en free-to-play sur la plupart des plateformes de jeu depuis octobre 2022, est sur le point d'accueillir sa troisième saison , qui sera prochainement intégrée au FPS de Blizzard.Précisons, pour commencer, qu'. Comme son nom et les visuels partagés ci-dessous le montrent, Antarctica est une map enneigée. Néanmoins, il convient de remarquer que la forte présence de neige ainsi que de glace n'a pas d'impact sur le gameplay. Composée de différents espaces, notamment un niveau souterrain niché sous des mètres de glace,En outre,aux joueurs et aux joueuses, notamment quant à la licence et à l'histoire de ce deuxième opus. À ce sujet, les développeurs encouragent la communauté à explorer la carte dans ses moindres recoins, car des « détails » et « secrets » pourront être trouvés, mais aussi à s'intéresser aux pingouins, présents sur ladite map.Pour créer le design de la carte, qui se veut être, les développeurs ont effectué de nombreuses recherches (livres, documentaires, etc.) et ont, selon leurs propos, réalisé beaucoup de concept art. D'ailleurs, le studio avait, à un moment donné lors du développement, implanté encore plus de neige et de glace sur la carte, avant de revenir sur ce point et le changer.D'après les informations partagées,Rappelons, pour conclure, qu'est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch, et ce gratuitement. Par ailleurs, si vous débutez sur le FPS de Blizzard, sachez que nous avons préparé une tier list des meilleurs personnages