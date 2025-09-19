Overwatch 2 : Tracer privée temporairement du mode Stadium pour cette raison

Si vous avez lancé une partie Stadium dans Overwatch 2 ces dernières heures, vous avez dû remarquer que Tracer manquait à l'appel. Le personnage est temporairement indisponible car il possède un atout le rendant invincible.
Personnage particulièrement populaire auprès de la communauté, Tracer est disponible dans le mode Stadium depuis le déploiement de la mise à jour 2.18.1 d'Overwatch 2
. Mais trois jours seulement après son arrivée dans ce mode très apprécié des joueurs, la demoiselle a été temporairement désactivée. Beaucoup ont alors partagé leur étonnement et leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Mais Tracer a été écartée de ce mode de jeu pour une bonne raison : elle gagnait un avantage majeur à cause d'un glitch.
Un avantage majeur repéré dans les parties du mode Stadium d'Overwatch 2
Depuis le premier opus de la franchise, Tracer possède la capacité Rappel
. Celle-ci lui permet de remonter le temps de 3 secondes pour retrouver sa dernière position. Cela lui permet également de retrouver les points de vie qu'elle avait perdus. Mais dans le mode Stadium, cette capacité donne droit à un avantage inattendu. En utilisant Rappel après avoir vendu des objets, Tracer continuait à bénéficier des effets de ces derniers tout en conservant un emplacement d'inventaire vide
.
Une capture d'écran partagée par Landia, une joueuse d'Overwatch 2, sur X/Twitter montre les effets de ce bug sur la progression du personnage dans le mode Stadium. Tracer pouvait se retrouver avec plus de 1600 points de vie et d'armure, la rendant ainsi impossible à tuer
.
Tracer indisponible pour une durée limitée
Pour corriger ce problème et rendre les parties équitables, Tracer a donc été temporairement désactivée du mode Stadium
. S'il est possible qu'elle soit de nouveau disponible dans les heures qui viennent, il y a de grandes chances pour que le personnage reste injouable tout au long du week-end. Mais que les joueurs d'Overwatch 2 se rassurent : la demoiselle aux lunettes orange sera bientôt de retour
.
En attendant, vous pouvez toujours continuer de profiter du mode Stadium avec les 24 autres personnages disponibles, que ce soit Kiriko, Ashe, Freja, Sigma ou encore Genji.
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