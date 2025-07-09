Overwatch 2 modifie deux éléments majeurs du mode Stadium

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 09 juillet 2025 à 17h03
Sans être mentionnés dans les dernières notes de patch, des changements ont été appliqués à deux caractéristiques du mode Stadium d'Overwatch 2. Découvrez en quoi ils peuvent impacter votre expérience de jeu.
Overwatch 2 modifie deux éléments majeurs du mode Stadium
Particulièrement apprécié depuis ses débuts en saison 16, le mode Stadium a conquis de nombreux joueurs d'Overwatch 2. Dans le cadre du déploiement de la saison 17, plusieurs nouveautés ont été intégrés comme de nouveaux héros jouables ainsi que deux nouvelles cartes. Cependant, il peut arriver que les équipes de Blizzard fassent quelques modifications dans le cadre de mises à jour hebdomadaires. C'est ainsi que plusieurs changements ont été annoncés sur X/Twitter par Aaron Keller. 

L'amélioration d'un bonus et des temps d'attente moins longs

Entre autres, il a confirmé que des modifications avaient été apportés au système de matchmaking du jeu. Si les parties peuvent être un peu plus longues, le directeur d'Overwatch 2 a déclaré que ces modifications rendaient la recherche de matchs plus rapide. À l'heure actuelle, ses équipes « surveillent ce changement depuis lundi et sommes satisfaits des résultats ».


Dans un autre message en réponse à cette publication, il a ajouté que les bonus attribués en cas de victoire étaient augmentés. « Les joueurs ayant un MMR élevé sont ceux qui constateront le plus cette augmentation, car nous essayons de les amener plus rapidement au rang auquel ils devraient correspondre ».

D'autres changements prévus pour le mode Stadium dès la saison 18 d'Overwatch 2

S'ils facilitent les parties et la progression, ces modifications semblent minimes au regard de ce que les développeurs ont prévu pour le futur du mode Stadium. En effet, ils ont déjà confirmé qu'en saison 18, il ne sera plus obligatoire de partir en partie classée. Un mode Unranked fera officiellement ses débuts, même s'il implique une légère modification du fonctionnement des parties. Ce mode non-classé se jouera en 5 manches, pourra être joué en cross-play et intégrera une nouvelle mécanique unique.


Mais pour profiter de ces nouveaux ajouts, les héros de la ligue doivent patienter jusqu'à l'automne 2025, période à laquelle la saison 18 fera ses débuts en jeu.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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