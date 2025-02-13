Overwatch 2 s'offre un nouveau mode compétitif pour la saison 16

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 13 février 2025 à 10h01
Blizzard a dévoilé lors d'un showcase dédié les nouveautés à venir dans Overwatch 2 dont Stadium, un mode compétitif où la personnalisation pourra bouleverser le cours d'une partie.
Overwatch 2 s'offre un nouveau mode compétitif pour la saison 16
Le 12 février, Blizzard a mis en ligne un Overwatch 2 Spotlight annonçant les changements à venir pour les premières saisons de 2025. Mais un détail a retenu l'attention de la communauté : le mode Stadium. Présenté comme la nouveauté majeure du premier semestre, ce mode fera ses débuts lors de la saison 16 d'Overwatch 2. Il proposera une toute nouvelle manière de jouer mêlant pouvoirs inédits, modifications des compétences et combats endiablés sur 7 manches.

Préparez-vous à des manches riches en rebondissements avec Overwatch 2 Stadium

Le mode Stadium sera un BO7, c'est-à-dire que la première équipe à décrocher 4 victoires sur 7 manches gagnera la partie. Cependant, Blizzard va mettre en place une règle de clémence pour ce mode : si une équipe gagne 3-0 après les 3 premières manches, elle sera automatiquement déclarée vainqueur.


Après chaque manche, tous les joueurs gagneront une monnaie spécifique à échanger contre des améliorations pour leur personnage via une interface simple d'utilisation qui n'est pas sans rappeler celle de titres rivaux comme VALORANT. La liberté et la personnalisation seront d'ailleurs les atouts majeurs de Stadium : vous pourrez améliorer les capacités existantes de vos héros ou les remplacer par de nouvelles attaques pour surprendre vos adversaires. Ces changements pourront impacter les dégâts des champions, leur arsenal, leur résistance et bien plus encore.

Au-delà des possibilités de combat inédites, le mode Stadium propose la vue FPS mais aussi une caméra offrant la vue à la troisième personne. Cette option offrira une meilleure vision globale du champ de bataille, permettant ainsi d'anticiper certaines attaques plus facilement qu'avec la vision classique. Mais le choix sera laissé aux joueurs en fonction de leurs préférences.

Miniature vidéo

Enfin, il est précisé que 14 héros seront disponibles au lancement du mode Stadium. Au gré des mises à jour, de nouveaux personnages et de nouvelles cartes seront ajoutées à ce mode qui possèdera son propre système de classement et des récompenses exclusives. Si sa date de sortie n'est pas encore connue, ce mode compétitif fera ses débuts en avril 2025.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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