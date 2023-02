Overwatch 2 prévoit un nerf pour Ramattra lors de la saison 3

Un nerf pour Annihilation, l'ultime de Ramattra

Disponible depuis le 6 décembre 2022,est rapidement devenu un personnage phare d' Overwatch 2 . Ses deux formes font de lui un héros très polyvalent, qui peut à la fois exceller en défense comme en attaque, tout en protégeant efficacement ses alliés. C'est donc un tank idéal qui peut totalement renverser l'issue d'une partie s'il est joué correctement. Néanmoins,Actuellement, la capacité ultime de Ramattra est décrite comme telle : « Vous adoptez votre forme de némésis et créez un nuage d’énergie autour de vous. Ce nuage se déchaîne contre les adversaires à proximité, leur infligeant des dégâts. Sa durée est mise en pause tant qu’il inflige des dégâts. » Cela signifie que, contre trois secondes seulement s'il n'y a plus d'adversaires aux alentours. Trois secondes cela peut paraître peu et donc tout à fait correct, mais il s'avère que dans bien des cas,, créant ainsi « des scénarios de gameplay malsains » selon Blizzard.Si vous aussi vous en aviez assez de vous retrouver dans ce genre de situation, sachez que le problème va être résolu dès la saison 3. En effet,, même si des ennemis sont encore à proximité. Néanmoins, elle devrait rester relativement forte puisqu'elle inflige tout de même 30 points de dégâts par seconde, soit 600 points de dégâts au total.Ce nerf n'est pas le seul changement qui va être opéré sur Ramattra en saison 3, puisque. Son armure et sa vitesse vont être augmentées lorsqu'il adoptera sa forme Nemesis et le temps de recharge de sa Barrière du Vide va être diminué, afin de le rendre plus efficace. La prochaine saison est annoncée pour le 7 février , les changements sur le héros ne devraient donc pas mettre trop de temps avant d'être déployés. Notez qu'une carte, Antarctica , sera ajoutée pour cette occasion.