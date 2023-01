Overwatch 2 : Quand sort la saison 3 ?

Quand commence la saison 3 d'Overwatch 2 ?

Près de quatre mois après la sortie d'en free-to-play sur la majeure partie des plateformes, le FPS de Blizzard va lancer sa troisième saison, dans le but d'agrémenter son jeu de quelques nouveautés, tout en tentant de faire venir de nouveaux joueurs. Comme souvent, des ajouts importants sont attendus, c'est pourquoi certains se demandentBien qu'elle n'ait pas encore été officiellement annoncée par Blizzard, en fonction des informations dont nous disposons en jeu,. La mise à jour devrait, normalement, être déployée en début de soirée sur les serveurs, sauf si le studio bouleverse ses habitudes. À ce moment, il sera possible de découvrir de nombreuses choses.En plus des habituels équilibrages pour les Héros, pour tenter de garder une méta équilibrée et éviter que certains personnages ne soient jugés trop puissants, et rendre un peu d'intérêt à ceux délaissés, nous devrions accueillir une carte. Celle-ci n'a pas encore été révélée, mais il y a de grandes chances qu'un nouveau champ de bataille débarque, peut-être une carte sous-marine, qui avait fuité il y a quelques jours Côté Héros, il est peu probable d'en accueillir un nouveau, puisque les développeurs devraient alterner chaque saison personnage et carte. Une chose est sûre, le contenu PvE, qui était pourtant l'intérêt principal de faire, en plus de réduire de un le nombre de joueurs par équipe, ne sera pas introduit ce 7 février. Espérons toutefois le voir débarquer assez vite, pour apporter un vent de fraicheur au FPS.Blizzard nous en dira plus ces prochains jours, et nous mettrons si besoin cet article à jour, afin de préciser les détails de cette mise à jour majeure. Rendez-vous le 7 février, donc, pour profiter de