Overwatch 2 présentera son PvP le 20 mai

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Le nouveau directeur à la tête d'r, a donné des nouvelles quant au développement d'. S'il avait déclaré il y a quelques jours que son équipe et lui se concentraient davantage sur le PvP du jeu , il a cette fois-ci annoncé via une vidéo de mise à jour queBien qu'détiendra un mode histoire jouable en coopération,n'en oublie pas pour autant le mode PvP qui est l'essence même du premier titre et qui sera aussi disponible dans le second volet. Ainsi, de nouvelles cartes seront présentées parlui-même,, le concepteur principal,, le directeur artistique, ainsi que par d'autres membres de l'équipe.De plus, il a annoncé qu'ils reviendront sur certains points du jeu,, et une session de questionstréponses aura lieu directement sur Reddit suite à l'événement. Les sujets abordés seront bien évidemment centrés sur le prochain titre, mais aussi sur le premier jeu sorti en 2016 et ses 5 années d'existence.Pour en savoir davantage sur Overwatch 2 , rendez-vous donc le 20 mai prochain pour un live streaming qui sera diffusé sur Twitch et YouTube.