Overwatch 2 : Les développeurs se concentrent davantage sur le PvP

Nous avons passé beaucoup de temps à parler de ce qu'est le côté PvE du jeu avec nos missions de héros et notre campagne et le système de progression qui dirige tout cela. Mais l'autre côté du jeu est tout aussi important, sinon plus, et c'est le côté PvP du jeu. Nous avons 60 millions de joueurs qui aiment ce côté du jeu et qui y sont attachés. Nous savons qu'à l'avenir, nous devrons créer la meilleure version possible d'un jeu de tir en équipe. Donc pour moi, oui il y a ce côté PvE d'Overwatch 2, mais je suis très concentré sur le côté PvP et je veux le rendre aussi convaincant que possible.

Depuis le départ de, ancien directeur de la licence, nous avons pu avoir plusieurs nouvelles informations concernant Overwatch 2 par son remplaçant,, désormais à la tête de la franchise.Après avoir appris que le prochain jeu, à savoir, bénéficiera d' un soutien post-lancement beaucoup plus important que le premier titre sorti en 2016, il affirme cette fois-ci auprès de GameSpot que. Selon ses dires,, et les développeurs travaillent plus que jamais sur cet aspect multijoueur pour le rendre « aussi convaincant que possible ».À l'heure actuelle, Overwatch 2 est toujours en développement et bénéficiera d'une sortie sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Bien que les nouvelles consoles n'ont pas été mentionnées par le studio, le titre devrait certainement profiter d'une parution sur celles-ci. Blizzard nous en dira plus à propos de sa production dans les mois à venir.