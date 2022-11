Overwatch 2 : Le personnage Mei est temporairement retiré du jeu

Mei est temporairement indisponible sur Overwatch 2

[#OW2] Nous avons temporairement désactivé Mei afin de corriger un bug avec sa compétence Mur de Glace. Nous nous efforçons de résoudre ces problèmes le plus rapidement possible et prévoyons son retour en jeu dans notre prochaine mise à jour (15 novembre). pic.twitter.com/g3Sz0zyNqU — Blizzard CS EU FR (@BlizzardCSEU_FR) November 1, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis le lancement officiel d', les développeurs de chez Blizzard travaillent sur le soft afin de corriger les problèmes rencontrés par les joueurs et les joueuses. Ainsi, le studio de développement avait, notamment, retiré Bastion du jeu. Ce dernier a réintégré le roster d'héros d'Overwatch 2 le 25 octobre dernier. Or, un autre personnage est actuellement indisponible.En effet, Blizzard a récemment annoncé, notamment via une publication sur Twitter, que. D'après les dernières informations partagées, ledit personnage sera de nouveau disponible sur Overwatch 2 via la prochaine mise à jour, dont la date de déploiement est fixée au 15 novembre prochain.Par ailleurs, notons que la mise à jour du 15 novembre apportera plusieurs changements/rééquilibrages pour certains personnages, notamment D.Va, Kiriko, Genji ou encore Sombra et Zarya.Pour rappel, Overwatch 2 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Le titre est free-to-play. Si vous démarrez sur le titre de Blizzard, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient vous aider, notamment une tier list des meilleurs personnages