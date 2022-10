Overwatch 2 : Blizzard a prévu quelques rééquilibrages pour certains Héros

Sombra Réduction de la durée de la capacité Piratage de 1,75 à 1,5 secondes. Les ennemis déjà hackés ne peuvent être verrouillés pour un nouveau piratage pendant la durée de l'effet. Réduction du multiplicateur de dégâts de 40 à 25 %.

Genji Réduction de la quantité des munitions de 30 à 24. Réduction des dégâts des shurikens de 29 à 27.

Zarya Réduction de la durée de la Barrière de 2,5 à 2 secondes. Augmentation du cooldown de la Barrière de 10 à 11 secondes.

D.Va Augmentation de la propagation du Canon à fusion de 3,5 à 3,75. Réduction des dégâts à l'impact de la capacité Turboréacteurs de 25 à 15.

Kiriko Réduction de la durée d'invulnérabilité avec la capacité Pas véloce de 0.4 à 0.25 secondes.



Disponible depuis le 4 octobre sur plusieurs plateformes de jeu, et ce gratuitement,profite d'un véritable suivi de la part des développeurs de chez Blizzard. D'ailleurs, le studio de développement en charge de cet opus, et plus globalement de la licence, a prévu d'apporterdans une prochaine mise à jour.Dans un récent article , à retrouver sur le site officiel, les développeurs de chez Blizzard expliquent que les, à savoir Genji, Zarya, Kiriko, Sombra et D.Va. D'ailleurs, voici les derniers détails connus à ce sujet :Selon les informations partagées dans ledit article, ces changements devraient arriver dans une mise à jour, dont la date de déploiement est, actuellement, fixée au 15 novembre prochain. Il se peut que cela change. Nous vous tiendrons bien évidemment informés si tel est le cas.Pour rappel, Overwatch 2 est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Si vous démarrez sur le titre de Blizzard, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient vous aider, notamment une tier list des meilleurs personnages