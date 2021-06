Overwatch 2 : Les visuels de Sombra et Baptiste dévoilés

Looking for me?



Baptiste and Sombra get new threads in #Overwatch2 pic.twitter.com/ZVkqQfUgy0 — Overwatch (@PlayOverwatch) June 10, 2021

Bien que nous soyons toujours dans l'attente de la révélation de sa date de sortie,. Les joueurs de la licence auront donc le plaisir de retrouver la hackeuse chevronnée ainsi que le soigneur guerrier qui a rejoint l'équipe d'agents il n'y a pas si longtemps que ça.D'après les images présentées,bénéficie de changements assez subtils, mais toujours ancrés dans le monde du piratage informatique. Bien que sa coiffe latérale reste la même, elle dispose désormais d', et sa veste est désormais une veste sans manches. Danspremier du nom, son allure générale semblait assez sombre pour pouvoir se fondre discrètement dans la masse, désormais, sa tenue est plus lumineuse et plus chromatique, intégrant des éléments holographiques bleus clair.Concernant, le principal changement de son visuel est la couleur de sa tenue. Alors qu'il était habillé de jaune et de bleu, il sera dans Overwatch 2 vêtu de bleu et de blanc, accentuant son côté soigneur. De plus, son armure paraît plus imposante, ce qui signifie également qu'il reste un guerrier.Dans les semaines à venir, nous allons très certainement avoir le droit à de nouveaux visuels sur d'autres personnages d' Overwatch 2 . À l'heure actuelle,, mais le crossplay a été confirmé, avec l'arrivée de cette fonctionnalité dans Overwatch le 22 juin