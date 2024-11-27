Overwatch 2 : Les cartes pourraient prochainement accueillir des changements importants

Via un récent sondage, les joueurs d'Overwatch 2 ont pu donner leur avis sur les changements souhaités pour faire évoluer le titre, notamment sur les cartes.
Si le choix de son personnage est important dans Overwatch 2
, la carte sur laquelle se déroule la partie peut être tout aussi déterminante.
Certaines sont adaptées à des modes de jeu particuliers, tandis que d'autres peuvent avantager les héros s'ils en connaissent tous les recoins. De plus, elles permettent d'en apprendre davantage sur l'histoire des personnages. Mais les cartes pourraient avoir un impact plus grand sur le déroulé des matchs dans le futur.
Détruire le décor ou combattre sous la neige dans Overwatch 2, bientôt une réalité ?
En vue de mieux cerner les attentes de la communauté, Blizzard envoie de manière occasionnelle des sondages à certains joueurs. Avec ce type de questionnaire anonyme, les développeurs peuvent ainsi déterminer sur quels projets travailler
et si les joueurs souhaitent voir ces idées se concrétiser. Le dernier en date portait sur les éventuelles modifications à apporter aux maps d'Overwatch 2. Parmi les questions posées, une portait sur les fonctionnalités qui pourraient arriver sur les environnements du jeu.
Dans de prochaines mises à jour, les cartes d'Overwatch 2 pourraient être plus interactives avec l'ajout de fonctionnalités déjà présentes dans d'autres titres. Il est ici question de conditions météorologiques aléatoires avec un effet visible sur la santé des joueurs ou d'éléments de décor destructibles
. Parmi les autres idées suggérées figurent des maps inédites en collaboration avec d'autres jeux et licences
de la Pop Culture ou une carte thématique sur la colonie martienne.
Néanmoins, il faut garder à l'esprit que ces idées n'ont pas encore été confirmées
. Tant que Blizzard n'a pas officialisé ces changements, ils restent hypothétiques. Cependant, elles montrent que les développeurs réfléchissent à de nouvelles idées pour rendre Overwatch 2 plus vivant, plus dynamique et pour attirer de nouveaux joueurs.
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