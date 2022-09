Overwatch 2 : Kiriko serait le prochain Héros à se révéler

Overwatch 2 New Support Hero, Fox Girl 'Kiriko' Revealed 🦊🍃



●Mythic Skin: Demon Genji

●New Hero: Kiriko(Fox)

└ Hinotori Kiriko Legendary Skin



And the New #Overwatch2 Heroes can be obtained by unlocking the free track, even if you haven't purchased the Battle Pass 🎫 pic.twitter.com/KeDlizkWmn — Naeri X 나에리 (@OverwatchNaeri) September 8, 2022

D'ici moins d'un mois, nous pourrons mettre la main sur Overwatch 2 , lequel remplacera Overwatch, et découvrir une toute nouvelle expérience. Plusieurs ajouts de taille auront lieu dès la sortie, comme des Héros. Certains, comme Sojourn et Reine des Junkers, ont déjà été révélés par les développeurs,, bien que plusieurs leaks aient vu le jour ces dernières semaines. Le dernier en date précise son rôle et son nom, mais aussi la manière de l'obtenir.Ainsi,. Les développeurs ont récemment indiqué la non-véracité d'un leak similaire , mais cela semblait plutôt concerner les détails tels que les compétences (d'autant plus que le nom n'était pas le même). Dans cette nouvelle fuite, qui semble plus légitime, nous n'avons aucun visuel, seulement son nom.De plus,. Pas de panique cependant, il ne s'agit pas d'une récompense premium. Tous les joueurs pourront débloquer ce Héros, en jouant, mais celles et ceux achetant le passe l'auront directement sans avoir à jouer.Nous devrions en savoir un peu plus dans quelques jours à propos de Kiriko, qui devrait bel et bien rejoindre le roster de personnages jouables d'Overwatch 2. Sa sortie est d'ailleurs programmée, en free-to-play, pour le 4 octobre 2022. Notez néanmoins que le PvE d'Overwatch 2 n'arrivera qu'en 2023.