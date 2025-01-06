Overwatch 2 incapable de rivaliser sur Twitch face à ce titre

En l'espace de 30 jours, Overwatch 2 a vu son nombre de spectateurs quotidiens sur Twitch diminuer de manière brutale, et ce malgré la diffusion d'un événement majeur.
Si Overwatch 2
a toujours su captiver sa communauté avec des événements temporaires et des modes de jeu inédits, le jeu de tir de Blizzard est en difficulté depuis plusieurs semaines. En novembre 2024, la version Steam du titre a enregistré son pic de connexions simultanées le plus bas de son histoire
. Mais aujourd'hui, Overwatch 2 fait face à un nouveau coup dur
visible grâce à l'outil SteamCharts.
Le nombre de spectateurs d'Overwatch 2 sur Twitch divisé par 2 à cause d'un jeu concurrent
En observant les données récoltées, il est possible de voir qu'Overwatch 2 a perdu la moitié de son public en moins de 30 jours. Après avoir connu un pic de visionnage à 125 279 spectateurs en novembre, ce pic ne dépasse pas les 65 000 spectateurs lors du dernier mois de l'année.
Plus inquiétant encore : ce chiffre est en baisse malgré la diffusion le 24 novembre 2024 de la finale des Overwatch Championship Series 2024.
Cependant, la raison derrière cette diminution drastique du nombre de spectateurs réguliers est le lancement de Marvel Rivals.
Disponible depuis le 6 décembre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, le titre free-to-play propose une formule similaire à celle d'Overwatch 2. Mais l'attrait de la nouveauté, un démarrage record
et de nombreux cadeaux gratuits à récupérer ont incité les joueurs à découvrir le titre de NetEase Games.
D'ailleurs, la popularité de Marvel Rivals
est visible également via son nombre de spectateurs mensuels. Sur son premier mois d'exploitation, le titre a attiré de nombreux curieux, avec un record à 275 521 téléspectateurs simultanés.
Mais l'écart entre les deux jeux est bien réel, y compris en observant les données des 7 derniers jours. Entre le 29 décembre 2024 et le 5 janvier 2025, Marvel Rivals a connu un pic d'audience à 140 039 spectateurs contre 23 260 pour Overwatch 2.
Si le retour du mode 6v6 pourrait permettre à Overwatch 2 de renouer avec son public
, il faut observer les habitudes de jeu de la communauté Marvel Rivals lors des semaines à venir. En effet, ce sont les joueurs qui détermineront s'il s'agit d'un phénomène de mode temporaire ou d'un titre qui pourrait continuer de séduire sur la durée, au détriment des héros de l'organisation Overwatch.
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