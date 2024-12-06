Marvel Rivals explose des records en seulement quelques heures

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 décembre 2024 à 10h14
En quelques heures, après son lancement, Marvel Rivals a déjà enregistré de belles statistiques, qui prouvent son succès.
Marvel Rivals explose des records en seulement quelques heures
Le jeu de tir de NetEase Games, Marvel Rivals, était plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, qui apprécient le genre ou bien l'univers Marvel. Disponible depuis le 6 décembre 2024 sur plusieurs plateformes de jeu, Marvel Rivals profite déjà de statistiques, qui sont plutôt impressionnantes

Marvel Rivals est déjà un succès

En effet, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, NetEase Games a annoncé que Marvel Rivals a atteint la première place dans le top des jeux les plus vendus et la deuxième position dans le classement des titres les plus joués sur Steam. Deux records qui ont été atteints en seulement quelques heures, étant donné que le titre était jouable dans la nuit du 6 décembre 2024.
D'ailleurs, d'après les statistiques partagées sur le fameux site SteamDB, Marvel Rivals a enregistré un pic de joueurs connectés en simultané conséquent : 444 286 personnes étaient sur le jeu de tir, via Steam, aux alentours de 2-3h du matin le 6 décembre 2024. Comme vous l'aurez compris, cela ne prend donc pas en compte le nombre de joueurs qui ont lancé Marvel Rivals sur les autres plateformes sur lesquelles il est disponible, à savoir la PS5 et la Xbox Series. Nul doute que ces chiffres grimperont encore dans les prochains jours, notamment durant ce week-end du 7 décembre 2024.

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Si vous souhaitez découvrir Marvel Rivals, sachez que le titre de NetEase Games est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Marvel Rivals est, pour rappel, free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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