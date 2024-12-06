Marvel Rivals explose des records en seulement quelques heures

En quelques heures, après son lancement, Marvel Rivals a déjà enregistré de belles statistiques, qui prouvent son succès.

Marvel Rivals est déjà un succès

🥳We've reached Steam Top Sellers Games Top 1 and Steam Most Played Games Top 2!



We couldn't have achieved this milestone without your incredible support! A huge thank you to everyone for being with us every step of the way.



Together, we can reach even greater heights! 📷… pic.twitter.com/tbEgv4hUW1 — Marvel Rivals (@MarvelRivals) December 6, 2024

Le jeu de tir de NetEase Games,, était plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, qui apprécient le genre ou bien l'univers Marvel. Disponible depuis le 6 décembre 2024 sur plusieurs plateformes de jeu,En effet, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, NetEase Games a annoncé que. Deux records qui ont été atteints en seulement quelques heures, étant donné que le titre était jouable dans la nuit du 6 décembre 2024.D'ailleurs, d'après les statistiques partagées sur le fameux site SteamDB,: 444 286 personnes étaient sur le jeu de tir, via Steam, aux alentours de 2-3h du matin le 6 décembre 2024. Comme vous l'aurez compris, cela ne prend donc pas en compte le nombre de joueurs qui ont lancésur les autres plateformes sur lesquelles il est disponible, à savoir la PS5 et la Xbox Series. Nul doute que ces chiffres grimperont encore dans les prochains jours, notamment durant ce week-end du 7 décembre 2024.Si vous souhaitez découvrir, sachez que le titre de NetEase Games est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.est, pour rappel, free-to-play, soit gratuit.