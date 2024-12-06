Marvel Rivals explose des records en seulement quelques heures

Marvel Rivals Codes (Juillet 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Marvel Rivals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
D'ailleurs, d'après les statistiques partagées sur le fameux site SteamDB, Marvel Rivals a enregistré un pic de joueurs connectés en simultané conséquent : 444 286 personnes étaient sur le jeu de tir, via Steam, aux alentours de 2-3h du matin le 6 décembre 2024. Comme vous l'aurez compris, cela ne prend donc pas en compte le nombre de joueurs qui ont lancé Marvel Rivals sur les autres plateformes sur lesquelles il est disponible, à savoir la PS5 et la Xbox Series. Nul doute que ces chiffres grimperont encore dans les prochains jours, notamment durant ce week-end du 7 décembre 2024.
🥳We've reached Steam Top Sellers Games Top 1 and Steam Most Played Games Top 2!— Marvel Rivals (@MarvelRivals) December 6, 2024
We couldn't have achieved this milestone without your incredible support! A huge thank you to everyone for being with us every step of the way.
Together, we can reach even greater heights! 📷… pic.twitter.com/tbEgv4hUW1
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