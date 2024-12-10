Overwatch 2 a enregistré son nombre de joueurs simultanés le plus bas depuis son lancement

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 décembre 2024 à 14h55
Même si le mode Classic a incité les joueurs à revenir, Overwatch 2 a subi un gros coup de massue à cause d'un rival de taille.
Overwatch 2 a enregistré son nombre de joueurs simultanés le plus bas depuis son lancement
La saison 13 d'Overwatch 2 a été marquée par le retour des matchs à 6 contre 6, incontournables dans le premier opus de la licence. Si le succès était au rendez-vous, le mode temporaire a officiellement disparu le 3 décembre 2024. Les héros ont donc repris le chemin des parties en 5 contre 5. Mais moins d'une semaine après la fin de cet événement, la version Steam du jeu a été victime d'un phénomène surprenant. 

Le 9 novembre 2024, le nombre de connexions simultanées enregistrées sur Overwatch 2 (version Steam) a atteint son seuil le plus bas. Cependant, cette baisse des joueurs connectés n'est pas liée à la nostalgie du mode Classic. En effet, des justiciers tirés d'un autre univers viennent marcher sur les platebandes du titre de Blizzard.

Marvel Rivals pique la curiosité des joueurs d'Overwatch 2

S'ils se distinguent par leur style de combat (l'un étant un FPS et l'autre un Hero Shooter) et par leurs univers respectifs, Overwatch 2 et Marvel Rivals proposent une expérience de jeu similaire. Les joueurs divisés en deux équipes doivent s'affronter pour remporter la victoire. Cependant, le titre de NetEase a opté pour un format d'équipe présent dans la première version d'Overwatch. 

L'attrait de la nouveauté et ce clin d'œil au premier jeu ont tous captivé les habitués de la franchise de Blizzard. Cela s'est d'ailleurs ressenti sur les pics de connexions enregistrés dans les jours suivant la sortie de Marvel Rivals. Le nombre de connexions simultanées à Overwatch 2 a chuté, passant de 51 000 connexions fin novembre à seulement 17 500 joueurs le lendemain de la sortie du titre aux super-héros.

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Mais le seuil de connexions a baissé davantage, son chiffre le plus bas ayant été noté le 9 décembre dans la matinée. Le titre ne comptait alors que 16 919 connexions simultanées. Or, ce chiffre est inquiétant car la saison 14 d'Overwatch 2 a officiellement débuté le 10 décembre 2024. Néanmoins, Blizzard reste confiant. Le lancement de la saison 14 pourrait pousser les joueurs à revenir, tout comme l'arrivée prochaine de l'événement hivernal, la Féerie hivernale.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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