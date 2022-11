Overwatch 2 : Des récompenses de connexion et un week-end double XP

Récompenses de connexion Du 22 au 26 novembre Récompense de connexion : Entrée en scène « Cinq doigts » pour la Reine des Junkers. Du 17 novembre au 2 décembre Récompense de connexion : Entrée en scène « Emportée par le vent » pour Kiriko

Week-end Double XP (EXP) Du 24 au 28 novembre



📢 THIS WEEKEND 📢



Get your first look at Null Sector’s leader in #Overwatch2 when Ramattra’s gameplay trailer drops November 26.



Stay tuned here: https://t.co/ovnGuqw1zi pic.twitter.com/mV8sHvDC4I — Overwatch (@PlayOverwatch) November 23, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Très prochainement,va accueillir de nouveaux contenus. En effet, les développeurs de chez Blizzard ont prévu de lancer la Saison 2 sur le titre, au début du mois de décembre. De plus, le nouveau tank, Ramattra, va bientôt rejoindre le roster de personnages jouables d'Overwatch 2 . D'ailleurs, Blizzard compte dévoiler une bande-annonce de gameplay pour Ramattra, ce samedi 26 novembre.En attendant, les joueurs et les joueuses ont de quoi se réjouir.et unsont prévus, sur Overwatch 2. Voici les dates :Par ailleurs, remarquons que le studio de développement en charge du titre a prévu de dévoiler la roadmap de la Saison 2 d'Overwatch 2, ainsi que son trailer, le 29 novembre prochain. Une nouvelle carte de jeu sera révélée le 2 décembre 2022, selon les informations partagées dans une publication sur le compte Twitter de la licence.Rappelons qu'Overwatch 2 est gratuit et est à retrouver sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Notre avis sur le jeu est disponible Si vous démarrez sur le titre de Blizzard, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient vous aider, notamment une tier list des meilleurs personnages