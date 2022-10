Overwatch 2 : Comment modifier son crosshair (viseur) ?

Comment modifier son crosshair sur Overwatch 2 ?



Changer la forme de son viseur sur Overwatch 2

Par défaut

Cercle

Croix

Cercle et Croix

Point

Les options avancées pour modifier son crosshair sur Overwatch 2

Précision

Couleur

Épaisseur

Taille

Espacement

Opacité

Opacité des contours

Taille du point

Opacité du point

Adapter à la résolution (à activer ou désactiver)

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme dans de nombreux jeux, dont CSGO et VALORANT pour ne citer que ces deux exemples, les joueurs et les joueuses ont la possibilité desur. D'ailleurs, nous vous indiquonsdans ce guide dédié.Apporter des modifications à son, sur le deuxième opus de la licence Overwatch, développée par Blizzard, n'est en rien compliqué en réalité. Effectivement, pour cela, il vous suffit de vous rendre dans les Options, que vous soyez dans le menu principal ou bien en partie. Dans l'onglet « Commandes », sélectionnez ensuite la sous-catégorie « Général ». Dans la liste s'affichant à l'écran, vous pourrez alors voir « Réticule ».Normalement, si c'est la première fois que vous vous intéressez à ce paramètre, vous devriez voir « Par défaut » à côté de la section « Type ». En cliquant dessus, vous ouvrirez un menu déroulant vous laissant choisir la forme de votreIl ne vous reste plus qu'à choisir la forme que vous voulez utiliser. À tout moment, vous pourrez en changer, si cela ne vous convient pas, et ce en effectuant de nouveau la manipulation décrite ci-dessus. Mais, ce n'est pas tout.Remarquons qu'en cliquant sur « Options avancées » juste en dessous de « Type », vous pourrez apporter des modifications plus poussées à, sur. En effet, le jeu vous laisse la possibilité de paramétrer plusieurs autres éléments :Notons que ces modifications peuvent être sauvegardées pour tous les Héros ou bien pour celui de votre choix. En effet, par exemple, si vous voulez utiliser un réticule bien spécifique pour Soldat 76 et un autre pour Tracer, cela est tout à fait possible.Pour modifier cet aspect, il vous suffit de cliquer sur l'encart à droite de votre écran « Changer de Héros », une fois que vous avez paramétré. Si vous désirez appliquer ces changements pour tous les héros, sélectionnez « Tous les héros » en bas de la liste. Sinon, choisissez pour quel personnage jouable vous voulez que ces modifications soient sauvegardées.Pour rappel,est disponible en free-to-play sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch.