VALORANT crosshair : Comment choisir et modifier son crosshair (viseur) ?

Comment modifier son crosshair sur VALORANT ?

Comment choisir son viseur sur VALORANT ?

Crosshair de Shroud

Code pour l'importer : 0;P;o;1;0l;4;0o;0;0a;1;1b;0

Crosshair de Hiko

Code pour l'importer : 0;c;1;s;1;P;o;0.15;f;0;0l;5;0o;2;0a;1;0e;0.25;1b;0

Crosshair de Scream

Code pour l'importer : 0;P;o;1;d;1;0b;0;1b;0

Crosshair de Tarik

Code pour l'importer : 0;c;1;s;1;P;o;1;d;1;z;3;f;0;0b;0;1b;0

étant un jeu de tir à la première personne, il est important d'avoiravec lequel nous nous sentons à l'aise pour enchaîner les headshots. Cependant, il peut, parfois, être compliqué de le modifier, surtout lorsque nous débutons sur le FPS de Riot Games. C'est pourquoi nous vous expliquons en quelques lignes ci-dessous plusieurs techniques pourEn soi, les étapes poursont assez simples, mais si nous entrons dans les détails, cela peut devenir un peu plus compliqué. Dans un premier temps, vous allez devoir vous rendre dans les paramètres du jeu et cliquer dans l'onglet « RÉTICULE ». Vous aurez ici accès aux modifications de bases, et à la sélection du profil du viseur. Si vous souhaitez utiliser un viseur connu, vous pouvez importer un code via la flèche descendante (troisième icône).Mais si vous souhaitez modifier d'autres points (taille, couleur, forme, etc.), il faut vous rendre dans la partie nommée « PRINCIPAL », où vous aurez des paramètres bien plus poussés.Néanmoins, pour une grande partie, il est difficile de savoir. C'est pourquoi nous vous donnons quelques conseils.Avant toute chose, sachez que chaque joueur possède un ressenti différent, c'est pourquoi un viseur est quelque chose d'assez unique. Mais il est possible de se baser sur des crosshair populaires ou tout simplement adopter ceux de certains joueurs ayant un bon niveau pour prendre en main le jeu et progresser, tout en apportant quelques modifications au fur et à mesure.Ainsi, ci-dessous, nous vous proposons, émanant de joueurs de haut niveau.Crosshair assez classique, en forme de +, prenant toutefois une certaine place sur votre écran.Ce crosshair, dans la même catégorie que celui du dessus, est un peu plus discret.Passons désormais aux viseurs « . » qui sont bien différents de ceux en forme de +. Idéal pour enchaîner les headshot.Si jamais celui présenté juste avant est encore trop gros à votre goût, il se peut que celui de Tarik soit ce que vous cherchez.Encore une fois, n'hésitez pas à essayer (en entraînement ou en partie normale) les différents viseurs tout en les modifiant pour trouver votre bonheur. Sauvegardez ensuite votre crosshair pour ne pas leur perdre en faisant une fausse manipulation.