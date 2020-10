Comment modifier et changer son crosshair (viseur) sur CSGO ?

Rendez-vous sur le site toolsdathost.net.

Personnalisez votre crosshair comme bon vous semble.

Il s'agit principalement des mêmes paramètres que dans CSGO, sauf que vous pouvez ici choisir, par exemple, un joueur professionnel pour vous donner une idée.

Vous n'avez plus qu'à entrer le code obtenu (en bas de page), dans votre console, ou dans la partie « Partager ou importer », visible sur l'image ci-dessus.

Comment bien choisir son viseur sur CSGO ?

étant un jeu de tir, il est important d'avoiravec lequel nous nous sentons à l'aise pour enchaîner les headshots. Cependant, il peut, parfois, être compliqué de le modifier, surtout lorsque nous débutons sur le FPS de Valve. C'est pourquoi nous vous expliquons en quelques lignes ci-dessous plusieurs techniques pourIl y a quelque temps, l'opération n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Il était parfois nécessaire de passer par un site tiers, de créer vous-même votre, ou prendre celui de quelqu'un, comme un joueur professionnel si celui-ci vous plaisait, puis d'entrer un code dans la console du jeu, via Steam. Néanmoins, Valve, le studio de développement du jeu, a récemment amélioré et surtout facilité la possibilité de modifier sonDésormais, tout se passe en jeu, puisque de nouveaux paramètres ont été implantés il y a quelques mois de cela, permettant plus de possibilités dans la modification de ce. Toutefois, ces derniers pourraient ne pas vous suffire. Il va falloir, de ce fait, passer par un site tiers, comme avant l'arrivée de ces nouveaux paramètres.Si vous n'êtes pas sûr duvoulu, vous pouvez en tester en jeu, comme expliqué ci-après.Si vous débutez sur, ou n'avez plus joué depuis un certain temps, vous ne savez peut-être pas quel est lequi vous correspond le mieux. Il n'y a malheureusement pas de recette miracle, aucun viseur ne vous permettra, à coup sûr, de faire plus de headshot qu'un autre.Néanmoins, vous pouvez, via certaines cartes du Workshop de Steam, vous entraîner avec différents, afin de déterminer lequel vous convient le mieux. Nous vous conseillons, par exemple, la carte .crashz' Crosshair Generator v3 , qui vous permettra de vous inspirer dedéjà existants, tout en pouvant en essayer de nombreux directement.