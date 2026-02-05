Overwatch 2 change de nom

C'est une décision historique pour Blizzard. Trois ans et demi après son lancement, Overwatch 2 va disparaître pour redevenir simplement Overwatch. Prévu pour février 2026, ce changement de nom marque les dix ans de la franchise et une volonté assumée d'effacer les erreurs du passé pour reconquérir les joueurs.
C'est une annonce que personne n'avait vu venir, et pourtant, elle semble aujourd'hui inévitable. Blizzard a confirmé lors de son événement Spotlight que le chiffre « 2 » sera officiellement retiré du titre dès le lancement de la prochaine saison, le 10 février 2026. Alors que la franchise s'apprête à souffler sa dixième bougie, l'éditeur fait le choix radical de revenir à son identité d'origine
. Ce retour en arrière symbolise la fin d'une époque trouble marquée par des attentes déçues et le désir de bâtir un avenir plus serein pour Overwatch 2
, avec une année importante.
Un changement d'identité pour effacer le passé
La transition d'Overwatch vers sa suite en 2022 avait été vendue sur la promesse d'une campagne PvE ambitieuse, qui a finalement été annulée
, laissant un goût amer à la communauté. En interne, les dirigeants de Blizzard ont fini par considérer ce chiffre 2 comme un fardeau, un rappel constant de ces promesses non tenues. Aaron Keller, le directeur du jeu, a été transparent sur cette décision lors de la présentation.
Nous avons réalisé qu'Overwatch est un jeu qui transcende n'importe quel numéro. Donc, pour aller de l'avant, nous abandonnons le 2 et continuons simplement en tant qu'Overwatch.
Cette manœuvre marketing vise à nettoyer l'image de la marque. En supprimant la numérotation, Blizzard positionne son titre comme un jeu éternel, à l'image de League of Legends
, qui n'a pas besoin de suite pour évoluer. L'objectif est de signaler aux nouveaux joueurs, comme aux anciens déçus, que le désordre lié au lancement de la suite appartient désormais à l'histoire ancienne.
Ce changement de nom s'accompagne d'une restructuration complète du calendrier du jeu. La saison qui devait être la 21e deviendra officiellement la Saison 1, marquant le début d'un nouvel arc narratif baptisé « Le Règne de la Griffe »
. Blizzard promet un « retour en forme
», avec une interface utilisateur repensée, des ajustements majeurs sur le format 5v5 et surtout une avalanche de contenus.
Regagner la confiance face à la concurrence
Il est difficile de ne pas voir dans cette stratégie une réponse à la pression exercée par la concurrence, notamment le succès fulgurant de Marvel Rivals
, qui continue de rassembler les joueurs. Blizzard semble vouloir s'éloigner de l'obsession de l'esport pur et dur pour redonner au jeu le côté fun et accessible qui avait fait son succès en 2016. En traitant chaque année comme une extension majeure plutôt que comme une simple suite de patchs, le studio espère fidéliser sa base sur le long terme
.
Nous voulons gagner la confiance des joueurs. Nous voulons qu'ils aient confiance dans le jeu, dans l'équipe derrière et dans l'entreprise qui le soutient.
En revenant aux fondamentaux et en supprimant un chiffre devenu synonyme de déception, Overwatch espère s'offrir une seconde jeunesse pour la décennie à venir et repartir de plus belle.
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