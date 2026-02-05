Overwatch 2 change de nom



le 05 février 2026 à 11h40 Publié par Corentin Rimbert le 05 février 2026 à 11h40

C'est une décision historique pour Blizzard. Trois ans et demi après son lancement, Overwatch 2 va disparaître pour redevenir simplement Overwatch. Prévu pour février 2026, ce changement de nom marque les dix ans de la franchise et une volonté assumée d'effacer les erreurs du passé pour reconquérir les joueurs.