Anniversaire, nouveaux héros et Règne de la Griffe : Overwatch met le paquet pour 2026

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 février 2026 à 11h51
Overwatch 2 se prépare à connaître de gros changements avec le Règne de la Griffe. Le titre nous promet déjà un programme conséquent pour 2026 et pas moins de 10 nouveaux héros, dont un chat !
Anniversaire, nouveaux héros et Règne de la Griffe : Overwatch met le paquet pour 2026
Le début du mois de février est placé sous le signe du renouveau pour Overwatch 2. Dans le cadre du 35e anniversaire de Blizzard, le studio a donné rendez-vous à sa communauté à travers plusieurs showcases axés sur chacune de ses franchises phares. Le 4 février 2026, les héros de la ligue ont ainsi pu assister à l'Overwatch 2026 Spotlight, une présentation dévoilant tout le contenu prévu pour les 12 prochains mois. 

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Overwatch 2 change de nom

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Le titre entre d'ailleurs dans une nouvelle ère avec le Règne de la Griffe, une période divisée en 6 saisons qui s'étendra jusqu'en 2027. Pour l'occasion, Blizzard a présenté une feuille de route complète avec plusieurs changements notables, dont la disparition du 2 dans le nom du jeu. Mais le point le plus marquant est l'introduction de nombreux nouveaux héros cette année. 

Dix nouveaux champions confirmés, dont 5 disponibles dans quelques jours

overwatch-heros-2026
Dès le 10 février et le lancement de la saison 1 du Règne de la Griffe, les joueurs pourront incarner l'un des cinq nouveaux personnages disponibles. En vue de créer des équipes équilibrées et de combler tous les rôles, un Tank, deux champions spécialisé dans les dégâts et deux héros de Soutien vont rejoindre les escouades.

D'ailleurs, l'un d'entre eux a rapidement fait fondre les cœurs : Jetpack Cat, le plus célèbre des chats errants de Gibraltar est enfin jouable en tant que Soutien ! 

À ses côtés, il pourra compter sur la tank Domina, Emre et Anran pour faire de gros dégâts aux joueurs adverses ainsi que sur Mikuzi pour venir en aide aux alliés en détresse. À chaque nouvelle saison, un nouveau héros viendra s'ajouter à la liste de ceux déjà disponibles et certaines collaborations ont déjà été confirmées, dont une avec Hello Kitty. Mais pour l'heure, seules leurs silhouettes sont visibles sur la feuille de route du jeu. 

Adieu Overwatch 2, bonjour au nouvel Overwatch pour les 10 ans de la franchise

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Si le changement de nom marque la volonté de revenir aux origines de la franchise, 2026 sera une année importante pour les héros de la ligue. En effet, la licence Overwatch célébrera son 10e anniversaire ce printemps. Pour l'occasion, un événement spécial aura lieu ainsi qu'une multitude d'ajouts comme de nouveaux modèles mythiques, l'arrivée de Ramattra dans le Mode Stadium ainsi qu'une toute nouvelle carte à explorer

La refonte de l'interface de jeu, de nouvelles interactions et des ajustements dans le Mode Stadium ont également été confirmés, ce qui devrait enchanter les amateurs de cette manière de jouer.

overwatch-interface
Avec autant de changements annoncés, le Règne de la Griffe s'annonce déjà comme celui du renouveau pour Overwatch (anciennement Overwatch 2). Avez-vous hâte de les découvrir et de fêter les 10 ans de la licence ? Partagez votre avis dans les commentaires !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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