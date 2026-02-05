Anniversaire, nouveaux héros et Règne de la Griffe : Overwatch met le paquet pour 2026



le 05 février 2026 à 11h51 Publié par Justine Manchuelle le 05 février 2026 à 11h51

Overwatch 2 se prépare à connaître de gros changements avec le Règne de la Griffe. Le titre nous promet déjà un programme conséquent pour 2026 et pas moins de 10 nouveaux héros, dont un chat !