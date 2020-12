Overwatch 2 avance, mais n'est pas encore prêt

J'ai hâte de vous parler davantage de Overwatch 2, j'ai hâte de vous en montrer plus avec Overwatch 2. Nous savons que cela fait trop longtemps, nous savons que nous avons été silencieux. Nous avons encore du chemin à parcourir, juste pour gérer les attentes, mais nous travaillons extrêmement dur. Nous voulons que ce jeu soit formidable pour vous, tant pour le jeu en ligne que pour la suite à venir.

Les joueurs du FPS de Blizzard vont devoir se montrer encore patients. Malgré une annonce il y a plus d'un an,, d'autant plus qu' Overwatch premier du nom continu de proposer du contenu à travers différents événements et mises à jour.Récemment,qui se tiendra en février prochain, et, directeur d'Overwatch, a d'ores et déjà donné quelques détails concernant l'avancement du titre.Selon lui, le studio a malheureusement été trop silencieux vis-à-vis d'et surtout depuis trop longtemps. Mais, même si ce dernier a ajouté qu'il restait beaucoup « de chemin à parcourir ».Pour rappel, ce deuxième opus disposera d'un mode PvE retraçant l'histoire des agents que nous connaissons, avec plusieurs grandes cartes inédites.