Retrouvez notre tier list des meilleurs personnages de Marvel Rivals, pour tenter de mieux prendre en main le jeu, ou performer davantage.
Marvel Rivals
, qui est sorti le 6 décembre 2024 sur plusieurs plateformes de jeu, est un hero-shooter, sur lequel les joueurs et les joueuses s'affrontent en équipe sur diverses cartes et modes. Le titre de NetEase Games possède un roster de personnages, composé de super-héros et vilains, plutôt varié. De ce fait, plusieurs joueurs se demandent quel est ou quels sont les meilleurs personnages de Marvel Rivals
à l'heure actuelle pour mettre toutes leurs chances de leur côté. Pour répondre à cette demande, nous vous proposons la tier list des meilleurs personnages de Marvel Rivals
.
Tier list des meilleurs personnages de Marvel Rivals
Les informations de la tier list des personnages de Marvel Rivals
ci-dessus ne sont bien évidemment pas arrêtées. Cela reste une impression avec notre expérience personnelle, mais chaque joueur peut avoir un ressenti différent, selon sa façon de jouer. Il se peut que vous trouviez un personnage bien classé chez nous trop faible, ou inversement. N'oubliez pas que la tier list Marvel Rivals
est là pour vous donner une idée lors de la sélection du personnage, notamment si vous n'avez pas une grande expérience du jeu.
Pour cette tier list des meilleurs personnages de Marvel Rivals
, nous nous sommes également basés sur les capacités et spécificités des personnages, pour avoir un peu plus de recul et pour que vous puissiez avoir toutes les clés entre vos mains. Certains personnages sont bien classés de par leur prise en main facile, et d'autres, moins bien classés parce qu'ils sont plus difficiles à manœuvrer. Cela va également dépendre de la façon dont vous aimez jouer, bien évidemment.
Tier list des meilleurs Duellistes (DPS) de Marvel Rivals
Sur Marvel Rivals
, les Duellistes sont des héros DPS, qui sont susceptibles d'infliger d'importants dégâts aux ennemis mais doivent, tout de même, se déplacer et se mettre à couvert afin de ne pas mourir trop rapidement.
S
Hela
Tier list des meilleurs Avant-Gardes (Tanks) de Marvel Rivals
Considérés comme des tanks, les personnages Avant-Gardes ( « Vanguard » en anglais) sur Marvel Rivals
, sont là pour être en première ligne afin de protéger leurs coéquipiers et repousser les adversaires.
Tier list des meilleurs Stratèges (Supports) de Marvel Rivals
Sur le jeu de tir de NetEase Games, Marvel Rivals
, les Stratèges sont des personnages Support/Soutien. Ils sont capables de buffer et de soigner les membres de l'équipe, mais aussi de les réanimer au besoin.
Rappelons également que ces tiers lists
sont basées sur la méta actuelle de Marvel Rivals,
et qu'elles sont donc vouées à évoluer selon les nouveaux personnages qui seront intégrés au fil du temps. En effet, NetEase Games apportera, ces prochains mois, de nouveaux personnages qui viendront, sans aucun doute, bousculer ces tiers lists des meilleurs personnages de Marvel Rivals
. Si vous n'êtes pas d'accord avec le classement d'un personnage, n'hésitez pas à l'indiquer par l'intermédiaire des commentaires, pour que nous puissions, si besoin, revoir son positionnement.
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