Marvel Rivals : Tier list des meilleurs personnages

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 25 février 2025 à 16h41
Retrouvez notre tier list des meilleurs personnages de Marvel Rivals, pour tenter de mieux prendre en main le jeu, ou performer davantage.
Marvel Rivals : Tier list des meilleurs personnages
Marvel Rivals, qui est sorti le 6 décembre 2024 sur plusieurs plateformes de jeu, est un hero-shooter, sur lequel les joueurs et les joueuses s'affrontent en équipe sur diverses cartes et modes. Le titre de NetEase Games possède un roster de personnages, composé de super-héros et vilains, plutôt varié. De ce fait, plusieurs joueurs se demandent quel est ou quels sont les meilleurs personnages de Marvel Rivals à l'heure actuelle pour mettre toutes leurs chances de leur côté. Pour répondre à cette demande, nous vous proposons la tier list des meilleurs personnages de Marvel Rivals.

Tier list des meilleurs personnages de Marvel Rivals

S
Adam Warlock Adam Warlock
Hela Hela
Luna Snow Luna Snow
Magneto Magneto
Venom Venom
A
Captain America Captain America
Doctor Strange Doctor Strange
Femme Invisible Femme Invisible
Hawkeye Hawkeye
Iron Fist Iron Fist
La Torche Humaine La Torche Humaine
Loki Loki
Mantis Mantis
Mr. Fantastique Mr. Fantastique
Psylocke Psylocke
Rocket Raccoon Rocket Raccoon
Scarlet Witch Scarlet Witch
Spider-Man Spider-Man
Squirrel Girl Squirrel Girl
Star-Lord Star-Lord
The Punisher The Punisher
B
Black Widow Black Widow
Cloak and Dagger Cloak and Dagger
Groot Groot
Iron Man Iron Man
Jeff the Land Shark Jeff the Land Shark
La Chose La Chose
Magik Magik
Moon Knight Moon Knight
Thor Thor
Winter Soldier Winter Soldier
Wolverine Wolverine
C
Black Panther Black Panther
Hulk Hulk
Namor Namor
Peni Parker Peni Parker
Storm Storm

Les informations de la tier list des personnages de Marvel Rivals ci-dessus ne sont bien évidemment pas arrêtées. Cela reste une impression avec notre expérience personnelle, mais chaque joueur peut avoir un ressenti différent, selon sa façon de jouer. Il se peut que vous trouviez un personnage bien classé chez nous trop faible, ou inversement. N'oubliez pas que la tier list Marvel Rivals est là pour vous donner une idée lors de la sélection du personnage, notamment si vous n'avez pas une grande expérience du jeu. 

Pour cette tier list des meilleurs personnages de Marvel Rivals, nous nous sommes également basés sur les capacités et spécificités des personnages, pour avoir un peu plus de recul et pour que vous puissiez avoir toutes les clés entre vos mains. Certains personnages sont bien classés de par leur prise en main facile, et d'autres, moins bien classés parce qu'ils sont plus difficiles à manœuvrer. Cela va également dépendre de la façon dont vous aimez jouer, bien évidemment.
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Tier list des meilleurs Duellistes (DPS) de Marvel Rivals

Sur Marvel Rivals, les Duellistes sont des héros DPS, qui sont susceptibles d'infliger d'importants dégâts aux ennemis mais doivent, tout de même, se déplacer et se mettre à couvert afin de ne pas mourir trop rapidement.

S
Hela Hela
A
Hawkeye Hawkeye
Iron Fist Iron Fist
La Torche Humaine La Torche Humaine
Mr. Fantastique Mr. Fantastique
Scarlet Witch Scarlet Witch
Spider-Man Spider-Man
Squirrel Girl Squirrel Girl
Star-Lord Star-Lord
Wolverine Wolverine
B
Black Widow Black Widow
Iron Man Iron Man
Magik Magik
Moon Knight Moon Knight
Psylocke Psylocke
The Punisher The Punisher

Tier list des meilleurs Avant-Gardes (Tanks) de Marvel Rivals

Considérés comme des tanks, les personnages Avant-Gardes ( « Vanguard » en anglais) sur Marvel Rivals, sont là pour être en première ligne afin de protéger leurs coéquipiers et repousser les adversaires.

S
Captain America Captain America
Magneto Magneto
Venom Venom
A
Doctor Strange Doctor Strange
Thor Thor
B
Groot Groot
La Chose La Chose
C
Hulk Hulk
Peni Parker Peni Parker

Tier list des meilleurs Stratèges (Supports) de Marvel Rivals

Sur le jeu de tir de NetEase Games, Marvel Rivals, les Stratèges sont des personnages Support/Soutien. Ils sont capables de buffer et de soigner les membres de l'équipe, mais aussi de les réanimer au besoin.

S
Adam Warlock Adam Warlock
Luna Snow Luna Snow
A
Femme Invisible Femme Invisible
Loki Loki
Mantis Mantis
Rocket Raccoon Rocket Raccoon
B
Cloak and Dagger Cloak and Dagger
Jeff the Land Shark Jeff the Land Shark

Rappelons également que ces tiers lists sont basées sur la méta actuelle de Marvel Rivals, et qu'elles sont donc vouées à évoluer selon les nouveaux personnages qui seront intégrés au fil du temps. En effet, NetEase Games apportera, ces prochains mois, de nouveaux personnages qui viendront, sans aucun doute, bousculer ces tiers lists des meilleurs personnages de Marvel Rivals. Si vous n'êtes pas d'accord avec le classement d'un personnage, n'hésitez pas à l'indiquer par l'intermédiaire des commentaires, pour que nous puissions, si besoin, revoir son positionnement.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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