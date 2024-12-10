Marvel Rivals : Tier list des meilleurs personnages

Retrouvez notre tier list des meilleurs personnages de Marvel Rivals, pour tenter de mieux prendre en main le jeu, ou performer davantage.

Tier list des meilleurs personnages de Marvel Rivals

S Adam Warlock Hela Luna Snow Magneto Venom A Captain America Doctor Strange Femme Invisible Hawkeye Iron Fist La Torche Humaine Loki Mantis Mr. Fantastique Psylocke Rocket Raccoon Scarlet Witch Spider-Man Squirrel Girl Star-Lord The Punisher B Black Widow Cloak and Dagger Groot Iron Man Jeff the Land Shark La Chose Magik Moon Knight Thor Winter Soldier Wolverine C Black Panther Hulk Namor Peni Parker Storm







Tier list des meilleurs Duellistes (DPS) de Marvel Rivals

S Hela A Hawkeye Iron Fist La Torche Humaine Mr. Fantastique Scarlet Witch Spider-Man Squirrel Girl Star-Lord Wolverine B Black Widow Iron Man Magik Moon Knight Psylocke The Punisher

Tier list des meilleurs Avant-Gardes (Tanks) de Marvel Rivals

S Captain America Magneto Venom A Doctor Strange Thor B Groot La Chose C Hulk Peni Parker

Tier list des meilleurs Stratèges (Supports) de Marvel Rivals

S Adam Warlock Luna Snow A Femme Invisible Loki Mantis Rocket Raccoon B Cloak and Dagger Jeff the Land Shark

, qui est sorti le 6 décembre 2024 sur plusieurs plateformes de jeu, est un hero-shooter, sur lequel les joueurs et les joueuses s'affrontent en équipe sur diverses cartes et modes. Le titre de NetEase Games possède un roster de personnages, composé de super-héros et vilains, plutôt varié. De ce fait, plusieurs joueurs se demandentà l'heure actuelle pour mettre toutes leurs chances de leur côté. Pour répondre à cette demande, nous vous proposons laLes informations de laci-dessus ne sont bien évidemment pas arrêtées. Cela reste une impression avec notre expérience personnelle, mais chaque joueur peut avoir un ressenti différent, selon sa façon de jouer. Il se peut que vous trouviez un personnage bien classé chez nous trop faible, ou inversement. N'oubliez pas que laest là pour vous donner une idée lors de la sélection du personnage, notamment si vous n'avez pas une grande expérience du jeu.Pour cette, nous nous sommes également basés sur les capacités et spécificités des personnages, pour avoir un peu plus de recul et pour que vous puissiez avoir toutes les clés entre vos mains. Certains personnages sont bien classés de par leur prise en main facile, et d'autres, moins bien classés parce qu'ils sont plus difficiles à manœuvrer. Cela va également dépendre de la façon dont vous aimez jouer, bien évidemment.Sur, les Duellistes sont des héros DPS, qui sont susceptibles d'infliger d'importants dégâts aux ennemis mais doivent, tout de même, se déplacer et se mettre à couvert afin de ne pas mourir trop rapidement.Considérés comme des tanks, les personnages Avant-Gardes ( « Vanguard » en anglais) sur, sont là pour être en première ligne afin de protéger leurs coéquipiers et repousser les adversaires.Sur le jeu de tir de NetEase Games,, les Stratèges sont des personnages Support/Soutien. Ils sont capables de buffer et de soigner les membres de l'équipe, mais aussi de les réanimer au besoin.Rappelons également que cessont basées sur la méta actuelle deet qu'elles sont donc vouées à évoluer selon les nouveaux personnages qui seront intégrés au fil du temps. En effet, NetEase Games apportera, ces prochains mois, de nouveaux personnages qui viendront, sans aucun doute, bousculer ces. Si vous n'êtes pas d'accord avec le classement d'un personnage, n'hésitez pas à l'indiquer par l'intermédiaire des commentaires, pour que nous puissions, si besoin, revoir son positionnement.