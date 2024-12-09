Overwatch 2 : Le mode Classic plébiscité par les joueurs

Après 3 semaines de combats intenses, les statistiques de l'événement Overwatch 2 Classic montrent que les joueurs sont toujours très attachés au titre originel.
Entre le 12 novembre et le 3 décembre 2024, les joueurs d'Overwatch 2
ont pu découvrir ou redécouvrir les modes de jeu du premier opus avec l'événement temporaire Classic
. Pour l'occasion, la version 1.0 sortie en mai 2016 était mise à l'honneur avec le retour des matchs à 6 contre 6 et la sélection des 21 héros originaux
. Qu'ils soient nostalgiques ou nouvelles recrues, ils ont été nombreuses et nombreux à répondre à l'appel, et les statistiques le prouvent.
Plus de 70 % des joueurs d'Overwatch ont testé au moins une fois le mode Classic à sa sortie
Dans une publication partagée sur X/Twitter, le Game Director Aaron Keller a donné quelques chiffres liés à l'événement. Entre autres, il a indiqué que 71 % des joueurs actifs avaient essayé Overwatch Classic au moins une fois
le jour de son lancement. Cette statistique montre que l'attachement au titre originel est encore très ancré chez la communauté. De plus, via cet événement de la saison 14, les héros de la première heure ont pu profiter des cartes d'origine ainsi que d'anciennes capacités de leurs champions préférées aujourd'hui disparues.
Il a également révélé que 36 % des heures de jeu ont été consacrées à Overwatch 2 Classic lors du lancement du mode en novembre
. Étant donné qu'il s'agit d'un mode de jeu événementiel, les équipes voient dans ce chiffre un investissement en temps considérable. D'ailleurs, Aaron Keller a précisé que l'ensemble des équipes était « vraiment satisfaite » du succès du mode Classic. Mais les joueurs peuvent-ils espérer un retour rapide des affrontements à 6 contre 6 ?
Face à la popularité du mode, Aaron Keller a rassuré les joueurs en précisant que Classic serait de retour au cours de la saison 14 d'Overwatch 2.
Cependant, il n'a pas donné de précisions supplémentaires quant à la date de sortie. Patience, chers héros de l'organisation : la légende reviendra !
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