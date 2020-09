La BlizzConline 2021 nous donne rendez-vous en février

Si les circonstances actuelles nous empêchent de nous retrouver en personne cette année, nous prévoyons une petite fête en début d’année prochaine afin de faire vivre l’esprit de la BlizzCon sous la forme d’un évènement en ligne. Les préparatifs sont loin d’être terminés, et nous ne pouvons pas encore vous révéler beaucoup d’informations, mais nous tenions à vous expliquer comment vous pourrez contribuer à rendre cette fête en ligne inoubliable.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors que la BlizzCon 2020 a été annulée à cause du COVID-19,C'est sur le site officiel du studio que celui-ci a donnéafin de découvrir les nouveautés en préparation. Cependant,, mais nous pouvons supposer que Blizzard nous en dévoilera davantage à ce moment-là. Aucune indication non plus concernant l'achat ou non d'un billet afin d'avoir accès à certaines récompenses et événements, mais tout ceci sera communiqué prochainement par le studio même.De plus,. Pour le moment, le studio n'a pas dévoilé tout ce qu'il préparait pour sa communauté, car il reste encore beaucoup de mise en place à effectuer au vu de la situation que nous traversons actuellement. En revanche,Pour rappel,se déroulera les 19 et 20 février 2021.