Blizzard travaillerait sur un FPS PvP

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Au début de l'année, nous apprenions que Blizzard, mondialement connu pour les licences Diablo, Warcraft et, plus récemment, Overwatch, était en train de développer un jeu de survie dans un tout nouvel univers. Il se pourrait bien que le studio nous fasse une nouvelle annonce, ces prochaines semaines ou ces prochains mois,L'information émane directement d'un développeur, à savoir Kristopher Howl, concepteur principal ayant notamment œuvré sur Overwatch et StarCraft II. Cependant, selon son parcours affiché sur LinkedIn,. Son rôle a notamment été de gérer la conception des niveaux, de l'interface utilisateur et du combat et des systèmes. Le tout aurait également été développé sur une nouvelle technologie.Il reste à savoir si ce projet est allé à son terme, ou si Blizzard l'a annulé en cours de route, pour diverses raisons. Il n'est pas rare de voir des studios annuler une production, après avoir travaillé quelque temps dessus, et jugé que celle-ci n'était pas au niveau, par exemple. Si ce projet FPS PvP non annoncé est toujours dans les tuyaux,