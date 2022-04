Blizzard ne proposera pas de NFT, selon son président

No one is doing NFTs. — Mike Ybarra (@Qwik) April 17, 2022

Depuis l'arrivée des NFT, de nombreux joueurs et joueuses se demandent si leurs jeux actuels ou ceux à venir en comporteront. D'ailleurs, cela alimente bien souvent des débats et une multitude ne se dit pas favorable à leur insertion dans des projets vidéoludiques, quels qu'ils soient. La société Blizzard a tranché quant à cette question et a rassuré les fans.Récemment, le site VGC a publié un article dans lequel les journalistes indiquent que Blizzard aurait envoyé des sondages aux joueurs et aux joueuses afin de savoir s'ils étaient pour ou contre les NFT, et ce notamment dans les jeux du studio. Cela leur aurait permis d'avoir de premiers retours sur la question. Remarquons que ce sondage a été repéré pour la première fois par GameRant , il y a seulement quelques jours.Le président de Blizzard, Mike Ybarra, a récemment répondu à cette question laissée quelque peu en suspens. En effet, depuis son compte officiel Twitter et dans une réponse à Andy Robinson, Mike Ybarra a affirmé queLa réponse est plutôt claire : il y a peu de chances que nous voyons des NFT débarquer dans les titres de Blizzard, déjà sortis ou à venir (comme). Rappelons qu'EA avait également donné son point de vue quant aux NFT. Nous vous en avions parlé dans un article dédié , il y a de cela, déjà, plusieurs semaines.