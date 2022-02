EA fait marche arrière au sujet des NFT

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Si l'année dernière, le PDG d'Electronic Arts, Andrew Wilson, semblait plutôt pour les NFT, il a récemment accordé une deuxième réflexion à ce sujet et. En effet, il y a trois mois, Andrew Wilson considérait les NFT comme « l'avenir de contre industrie ». Une pensée sur laquelle il revient désormais et s'explique.C'est très récemment, lors de leur bilan concernant le troisième trimestre de l'année fiscale 2022-2023, queSelon les propos relayés par VGC , il a déclaré : « Je pense que le fait de collectionner est et continuera d'être une part importante dans notre industrie, dans les jeux et dans les expériences offertes aux joueurs. Que ce soit dans le cadre des NFT ou de la blockchain, cela reste à voir. Je pense que, selon notre manière d'y penser, nous voulons offrir la meilleure expérience possible aux joueurs, et nous évaluerons donc cela au fil du temps,».D'ailleurs, selon lui, les NFT seraient comparables à d'autres technologies ayant entraîné des investissements externes conséquents, telles que la 3D et la réalité virtuelle.. Une décision qui devrait plaire à la majorité des joueurs et des joueuses, qui ne semble pas favorable à leur apparition de façon générale.