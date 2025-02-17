Aaron Keller (Overwatch 2) excité par la compétition entre Overwatch 2 et Marvel Rivals

Malgré le succès de Marvel Rivale, le directeur d'Overwatch 2 Aaron Keller et les équipes de développement se réjouissent de cette concurrence.
Le monde des Hero Shooter a connu une petite révolution avec le lancement de Marvel Rivals
fin 2024. Depuis plusieurs années, la franchise Overwatch s'était imposée en leader du genre. Mais le titre de Marvel a amené un vent de renouveau et de rivalité,
malgré la présence d'autres grands noms au centre de la mêlée comme Apex Legends ou Valorant. En temps normal, ce genre de menace est perçu comme une concurrence à éliminer. Toutefois, Aaron Keller, le directeur d'Overwatch 2
, voit les choses sous un autre angle.
L'équipe d'Overwatch 2 accueille cette concurrence avec plaisir et compte s'imposer avec la saison 15
Récemment, Aaron Keller a été interviewé par les journalises du média américain GamesRadar
. Quand l'impact de Marvels Rivals arrive dans la conversation, le directeur d'Overwacth 2 se montre très réceptif, enthousiaste et confiant
. « En fait, il y a quelque chose d'excitant à ce sujet, pour plusieurs raisons.
»
Dans un premier temps, il trouve « vraiment génial
» le fait que Marvel Rivals se soit approprié certaines idées déjà présentes dans Overwatch 2 en leur donnant une « direction différente
». Ensuite, il explique que l'équipe n'a jamais été confrontée à un jeu « aussi similaire à celui que nous avons créé »
, ce qui génère une forme de stimulation et de motivation à se dépasser. Enfin, il rappelle que le succès de son concurrent est un moteur.
Il force les équipes de Blizzard à ne plus « jouer la carte de la sécurité
» selon ses dires.
Pour conserver les faveurs de la communauté, Blizzard a misé sur des valeurs sûres
comme le retour des Loot box
ou du mode 6v6 qui avait fait le succès du premier opus. Cependant, Aaron Keller se montre également confiant dans l'avenir et dans le contenu proposé à partir de la saison 15 d'Overwatch 2. D'ailleurs, il a déclaré que 2025 serait l'occasion d'« injecter un peu de fraîcheur
» et d'« augmenter la profondeur du jeu
». Il ne reste plus qu'à surveiller les mises à jour à venir du titre !
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