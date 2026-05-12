Outbound Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, qui connaît un véritable succès depuis son lancement, est très souvent utilisé par la communauté, mais peut-il faire tourner, comme il se doit, Outbound ? Nous vous donnons la réponse.

Disponible depuis le mois de mai 2026, Outbound, qui est développé ainsi qu'édité par Square Glade Games, est un jeu cosy et de survie dans lequel les joueurs et les joueuses arpentent diverses régions à bord de leur van. Comme à l'accoutumée, la communauté se pose naturellement plusieurs questions à propos des possibilités du titre de Square Glade Games. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandent si Outbound est compatible et/ou jouable sur Steam Deck.

Est-il possible de jouer à Outbound sur Steam Deck ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Grâce aux informations disponibles sur la page Steam du titre ainsi qu'une publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous sommes en mesure de vous fournir une réponse concernant la console de Valve et ledit jeu cosy : Outbound est bel et bien jouable ainsi que compatible sur Steam Deck.

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Les développeurs avaient, notamment, partagé cette information sur Twitter/X, au cours du mois d'avril 2026, et ce, avant le report du jeu (qui était donc initialement prévu pour le 23 de ce même mois). De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il est tout à fait possible d'utiliser le Steam Deck de Valve pour jouer à Outbound. Cette nouvelle devrait ravir la communauté, notamment les joueurs et les joueuses qui possèdent ladite console, et plus précisément celles et ceux qui apprécient pouvoir jouer à leurs jeux lors de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.

Outbound is OFFICIALLY Steam Deck Verified!! Such exciting news ^^ Will we see you on the road April 23rd? 🥰 pic.twitter.com/N6hkDEfo3m — Outbound 🚐 OUT NOW on PC & Xbox! (@OutboundTheGame) April 8, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Outbound est disponible sur PC et Xbox Series depuis le 11 mai 2026, ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PS5 depuis le 14 mai de cette même année. Soulignons également que le jeu cosy et de survie de Square Glade Games figure dans le catalogue du fameux service de Microsoft, le Game Pass.