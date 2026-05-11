Test Outbound : Un road trip relaxant et charmant

Attendu par les amateurs du genre et d'expérience cosy, Outbound invite les joueurs pour un road trip à bord d'un van personnalisable. Nous avons parcouru l'aventure créée par Square Glade Games afin de vous rapporter nos impressions sur Outbound.

Après une campagne Kickstarter réussie et une version démo bien accueillie, Outbound, développé ainsi qu'édité par Square Glade Games, est arrivé sur PC et Xbox (sortie le 14 mai 2026 sur Nintendo Switch et PS5). Ayant grandement intrigué la communauté, et plus précisément celles et ceux qui apprécient les jeux cosy/relaxants, Outbound a su se faire une belle place dans la liste de souhaits des joueurs (dont la nôtre).

Nous avons pu passer plusieurs heures sur Outbound, notamment sur une version PS5 et seulement en solo. Ainsi, et sans plus tarder, voici notre avis sur Outbound, le jeu cosy de Square Glade Games.

Une aventure vagabonde : entre jeu cosy et de survie

Un road trip aux multiples paysages

L'aventure. C'est le maître mot de ce nouveau périple vidéoludique, et surtout le point de départ de notre personnage. Après avoir créé leur avatar et personnalisé leur van, les joueurs sont plongés dans le vif du sujet : explorer les étendues sauvages se dressant sous leur yeux.

Outbound propose, d'ailleurs, plusieurs grandes régions à découvrir. Toutes possèdent leur propre ADN environnemental et zones spécifiques. Si nous débutons dans une région forestière, d'autres zones aussi grandes que différentes nous attendent par la suite, dont une désertique. À l'intérieur de chacune de ces régions, quelques sous-biomes sont également disponibles. Ces changements réguliers de paysages apportent un vent de fraîcheur à l'expérience, à condition de remplir des objectifs bien précis.

Se rendre dans la région suivante demande, effectivement, d'avoir les bonnes ressources et les bons outils. Tout le principe de la progression sur Outbound repose sur l'obtention d'items et surtout d'équipements, dont les plans de fabrication se récupèrent sur des terminaux (en échange d'un bon de recherche, à crafter en recyclant des détritus). Les terminaux sont disséminés aux quatre coins de la carte, et les plus importants sont à des points d'intérêt. Rejoindre ces lieux-dits est donc primordial, et ce, tout au long de l'aventure. Là-bas, les joueurs doivent rassembler trois items clés pour accéder au terminal, qui détient généralement un plan de fabrication très important pour la suite. Dans certains cas, il convient, en outre, de résoudre un petit casse-tête ou bien réparer une structure spécifique.

Ainsi, c'est en débloquant de nouveaux plans de fabrication que nous accédons à un arsenal d'outils plus performants, que nous pouvons personnaliser le van et que nous accédons aux prochains biomes. Or, tout cela exige de farmer des ressources.







Un farming important mais à son rythme

Que ce soit pour progresser, pour améliorer son van ou encore survivre, la collecte de ressources est un aspect majeur de l'expérience Outbound. Sur ce point, Square Glade Games n'a pas fait dans la demi-mesure : nous récupérons dès lors d'innombrables items, en raison des différentes déclinaisons disponibles. Fort heureusement, ce panel de ressources est amené progressivement et est répertorié dans un codex, qui aurait bien profité d'informations supplémentaires. Par exemple, dans la première région, nous pouvons mettre la main sur du bois éternel, alors qu'après, c'est de l'écorce-argent qui fait office de bois principal.

Évidemment, ces ressources peuvent, par la suite, être transformées grâce à des modules/postes de travail à fabriquer et à placer dans le van. Le bois peut ainsi être transformé en planche grâce à une scierie, tandis que la ferraille peut devenir de la tôle, pour ne citer que ces deux exemples. À ce propos, soulignons également que certaines ressources ne peuvent être obtenues en quantité qu'à l'aide de l'outil adéquat, qui doit être crafté après avoir récupéré le plan de fabrication ou d'amélioration nécessaire.





Farmer est, dès lors, une composante très importante sur Outbound. C'est, d'ailleurs, plutôt grisant de voir son van évoluer au fur et à mesure et de le composer à sa guise (nous y reviendrons). Cependant, il y a peut-être un léger souci de ce côté-là également, qui transparaît surtout en solo. Étant donné que l'ensemble des éléments à fabriquer requiert diverses ressources, il est très vite aisé d'en manquer pour tel ou tel objet, nécessaire ou non à la progression. Cela exige, parfois, de retourner dans de précédents biomes ou régions, car certaines ressources ne s'obtiennent que dans des zones spécifiques. De plus, cela nécessite de s'arrêter régulièrement pour poser pied à terre et ramasser tout ce qui passe sous nos yeux. Or, le van (en tout cas, celui par défaut) est loin d'être très rapide et le personnage est aussi plutôt lent dans les premières heures de jeu. À cela s'ajoute un inventaire très restreint au début de l'aventure.

Il aurait, dès lors, été intéressant que certaines ressources, notamment celles jugées primaires, s'obtiennent en plus grande quantité et apparaissent plus régulièrement. Ce léger problème d'équilibrage peut être assez frustrant, mais est, très probablement, plus perceptible en cas de partie en solo. Nul doute que collecter des items à plusieurs est plus efficace, et surtout plus fun. Si le farming est donc conséquent sur Outbound, la survie est proposée selon une version plutôt « light » afin d'offrir une vraie expérience relaxante.

La recette light de la survie

Bien qu'estampillé comme un jeu de survie, Outbound est loin de proposer une aventure aussi exigeante que Green Hell, par exemple. Square Glade Games a ainsi grandement adoucit cet aspect afin de se concentrer plutôt sur la dimension relaxante et contemplative de l'expérience.

Sur Outbound, l'aspect survie transparaît principalement via différentes jauges attenantes au personnage : une pour la santé, une pour la faim, une pour l'endurance (un autre concerne le van). De ce fait, il faut régulièrement consommer des aliments ou des plats pour éviter de subir des dégâts en raison d'une grande faim. De la même manière, il convient de faire attention aux dommages liés aux chutes pour éviter de perdre des points de vie. Or, si cela arrive, pas de panique : manger du gingembre ou dormir à la nuit tombée restaure la santé. Soulignons, à ce sujet, que dormir est nécessaire pour terminer une journée, d'autant plus qu'à la nuit tombée notre personnage ne peut plus sprinter (hormis avec les bottes de retour).

Avec Outbound, Square Glade Games met davantage l'accent sur le farm et surtout sur l'aspect relaxant, en gommant les plus grosses contraintes du genre de la survie. Et autant dire que c'est bien réalisé et que toute l'expérience est réellement reposante. Mais le titre porte une autre casquette tout aussi intéressante : à tout cela s'ajoute un soupçon de gestion et de construction de base grâce à la présence du camping-car, qui est un vrai compagnon de route améliorable et personnalisable.

Le van, une maison mobile à sa façon

Refuge sur quatre roues

Sur Outbound, le camping-car est aussi bien le seul moyen de transport motorisé qu'un van pouvant accueillir une véritable maison sur son toit. Avant même de se lancer dans l'aventure, et comme dit précédemment, les joueurs peuvent choisir parmi différents types de van. Les camping-cars proposés disposent de diverses statistiques, notamment quant à l'espace de construction, le poids transportable et la maniabilité. De notre côté, nous avons opté pour la version classique du véhicule (celle disponible dans la démo).

Conduire à bord du van est aussi plaisant que contraignant par moments. Sur ce point, Outbound fait dans le réalisme : la configuration du terrain a un impact sur la conduite. Par exemple, en dehors des sentiers ou routes, le van se déplace difficilement, tandis qu'en pente descendante le véhicule prend très vite de la vitesse. Toutefois, gravir certaines montées est impossible si l'amélioration adéquate pour le moteur n'a pas été recherchée puis fabriquée. Et là encore, cela exige d'avoir les ressources nécessaires ou s'adonner, auquel cas, à une nouvelle séance de farm. Cette lenteur dans la progression et dans les déplacements est très certainement voulue pour coller à l'étiquette de jeu cosy, mais cela pourrait déranger certains joueurs.





Outbound brille véritablement dans l'aspect gestion et construction de sa maison mobile, étant donné que le van est un allié de taille aussi bien personnalisable qu'améliorable.

Un allié de taille et améliorable

Dans les différentes régions disponibles sur Outbound, les joueurs peuvent croiser quelques animaux et posséder un compagnon canin, mais le monde ouvert est dénué de vraie présence humaine. Dès lors, le van (et vos amis, si vous jouez en multijoueur) devient votre véritable allié, que vous devez donc constamment maintenir opérationnel.

Durant toute l'aventure Outbound, il convient de régulièrement recharger les batteries du van. Pour cela, il est possible de transformer des ressources (bois, fibres) en carburant ou encore de se rendre à des stations de recharge. De la même manière, poser des éoliennes et autres structures d'énergie renouvelable peut être un véritable plus afin de conserver des ressources. La pression des pneus est aussi un élément à vérifier de temps en temps. Toutefois, et toujours dans l'idée d'alléger l'aspect survie, le van ne possède pas de jauge de « vie » et ne peut subir de dégâts.





Pour autant, il faut s'intéresser aux améliorations proposées via la station de recherche de véhicule afin de rendre le van encore plus performant. Si les côtes exigent d'avoir des améliorations pour le moteur, l'espace constructible, le poids autorisé et la capacité de la batterie sont également des points à prendre en compte. D'autant plus qu'au fil de l'aventure, les joueurs doivent posséder de nombreux modules pour transformer les matières premières collectées, ce qui prend pas mal de place.

Évidemment, votre maison mobile peut accueillir des structures utilitaires, mais aussi des décorations variées (armoires, guirlandes, tables, lits, etc.), qui peuvent être fabriquées après avoir collecté les plans de fabrication adéquats. Là-dessus, nous avons trouvé que les possibilités d'aménagement et de décoration étaient assez importantes sur Outbound. Nous avons ainsi grandement apprécié passer du temps à construire notre maison sur quatre roues et surtout dénicher de nouveaux plans de fabrication. Nul doute que la communauté créera des vans des plus charmants.