Outbound s'offre une version démo gratuite, mais sur qu'une seule plateforme

Square Glade Games a, récemment, lancé une version démo pour son jeu cozy et de survie, Outbound.

Une démo d'Outbound est arrivée sur Steam

Qu'est-ce qu'Outbound ?

Annoncé il y a plusieurs mois de cela,est plutôt attendu par la communauté, notamment par les joueurs et les joueuses qui apprécient les jeux dits « cozy »/« cosy » et de survie. Alors que le titre doit débarquer au cours de cette année 2026,En effet, après un léger teasing sur le compte Twitter/X du jeu, Square Glade Games a fait une belle annonce pour la communauté évoluant sur PC :D'après les informations dévoilées par le studio de développement en charge,. De plus, les développeurs précisent qu'il est tout à fait possible de « continuer à jouer après avoir terminé », ou encore de diffuser et partager sa découverte. À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas encore pendant combien de temps cettesera disponible. Dans tous les cas, cette nouvelle devrait plaire à toutes celles et tous ceux qui attendent avec impatience la sortie du jeu cozy et de survie de Square Glade Games.Comme dit précédemment,. En octobre 2026, le titre culminait déjà à plus d'un million de wishlists, confirmant ainsi une très grande attente du côté de la communauté. Prévu pour le deuxième semestre de cette année 2026,invitera les joueurs et les joueuses à explorer un monde ouvert « qui se déroule dans un futur proche et utopique », et surtout à créer le camping-car de leurs rêves, et ce, en solo ou bien avec des amis.Par le passé, nous avons eu l'opportunité de nous entretenir avec les développeurs d'Outbound, afin d'en savoir plus à propos de leur jeu. L'interview complète est, ainsi, disponible dans un article dédié.Rappelons, en guise de conclusion, qu'doit arriver au cours de cette année 2026, notamment sur PC, PS5, Xbox Series, mais aussi Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.