Outbound s'offre une version démo gratuite, mais sur qu'une seule plateforme

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 février 2026 à 17h35
Square Glade Games a, récemment, lancé une version démo pour son jeu cozy et de survie, Outbound.
Outbound s'offre une version démo gratuite, mais sur qu'une seule plateforme
Annoncé il y a plusieurs mois de cela, Outbound est plutôt attendu par la communauté, notamment par les joueurs et les joueuses qui apprécient les jeux dits « cozy »/« cosy » et de survie. Alors que le titre doit débarquer au cours de cette année 2026, une version démo d'Outbound est actuellement disponible, et ce, sur une plateforme bien précise.

Une démo d'Outbound est arrivée sur Steam

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En effet, après un léger teasing sur le compte Twitter/X du jeu, Square Glade Games a fait une belle annonce pour la communauté évoluant sur PC : une version démo gratuite d'Outbound est disponible sur la plateforme de Valve, Steam

D'après les informations dévoilées par le studio de développement en charge, cette démo d'Outbound offre environ « 3 heures d'exploration » et peut-être parcourue avec des amis. De plus, les développeurs précisent qu'il est tout à fait possible de « continuer à jouer après avoir terminé », ou encore de diffuser et partager sa découverte. À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas encore pendant combien de temps cette version démo gratuite d'Outbound sera disponible. Dans tous les cas, cette nouvelle devrait plaire à toutes celles et tous ceux qui attendent avec impatience la sortie du jeu cozy et de survie de Square Glade Games.


Qu'est-ce qu'Outbound ?

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Comme dit précédemment, Outbound est considéré comme un jeu de survie et cozy. En octobre 2026, le titre culminait déjà à plus d'un million de wishlists, confirmant ainsi une très grande attente du côté de la communauté. Prévu pour le deuxième semestre de cette année 2026, Outbound invitera les joueurs et les joueuses à explorer un monde ouvert « qui se déroule dans un futur proche et utopique », et surtout à créer le camping-car de leurs rêves, et ce, en solo ou bien avec des amis.

Par le passé, nous avons eu l'opportunité de nous entretenir avec les développeurs d'Outbound, afin d'en savoir plus à propos de leur jeu. L'interview complète est, ainsi, disponible dans un article dédié.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Outbound doit arriver au cours de cette année 2026, notamment sur PC, PS5, Xbox Series, mais aussi Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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