Outbound s'offre sa date de sortie, qui n'est pas si loin

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 mars 2026 à 15h46
Square Glade Games a, récemment, partagé la date de sortie de son jeu cozy et de survie, Outbound.
Outbound s'offre sa date de sortie, qui n'est pas si loin
Cela fait un moment que les joueurs et les joueuses attendent de savoir quand Outbound se rendra disponible. L'attente est désormais terminée puisque Square Glade Games a révélé la date de sortie d'Outbound, qui n'est pas si lointaine que cela.

Outbound débarque en avril 2026

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En effet, Outbound a fait une brève apparition lors de l'événement Indie World de Nintendo, qui a eu lieu en début de journée ce 3 mars 2026. Ce fut l'occasion pour les développeurs de chez Square Glade Games de faire l'annonce tant attendue par la communauté : la date de sortie d'Outbound est fixée au 23 avril 2026.

D'après les dernières informations connues, le jeu cozy et de survie de Square Glade Games doit arriver sur PS5, PC, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Par ailleurs, le studio de développement a précisé, par le passé, que le titre sera vendu à 24,99 € en format digital/numérique. Mais, ce ne fut pas la seule bonne nouvelle partagée au sujet d'Outbound.


Une démo d'Outbound arrive sur les consoles Nintendo Switch

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Durant l'Indie World de Nintendo du 3 mars, Square Glade Games a indiqué qu'une version démo gratuite d'Outbound arrive dans la journée sur le Nintendo eShop. Une belle opportunité pour les joueurs et les joueuses évoluant sur Nintendo Switch ou bien Nintendo Switch 2 de tester Outbound, avant son lancement officiel. À l'heure où nous écrivons ces lignes, celle-ci n'est pas encore disponible, mais ne devrait pas tarder à l'être.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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