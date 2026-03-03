Outbound s'offre sa date de sortie, qui n'est pas si loin

Square Glade Games a, récemment, partagé la date de sortie de son jeu cozy et de survie, Outbound.

Outbound débarque en avril 2026

WE HAVE A RELEASE DATE!! 🎉💚



See you on the road in April 😉 pic.twitter.com/GlGJWxV8cM — Outbound 🚐 Cozy Exploration Game (@OutboundTheGame) March 3, 2026

Une démo d'Outbound arrive sur les consoles Nintendo Switch

Cela fait un moment que les joueurs et les joueuses attendent de savoir quandse rendra disponible. L'attente est désormais terminée puisqueEn effet,a fait une brève apparition lors de l'événement Indie World de Nintendo, qui a eu lieu en début de journée ce 3 mars 2026. Ce fut l'occasion pour les développeurs de chez Square Glade Games de faire l'annonce tant attendue par la communauté :D'après les dernières informations connues, le jeu cozy et de survie de Square Glade Games doit arriver sur PS5, PC, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Par ailleurs, le studio de développement a précisé, par le passé, que le titre sera vendu à 24,99 € en format digital/numérique. Mais, ce ne fut pas la seule bonne nouvelle partagée au sujet d'Durant l'Indie World de Nintendo du 3 mars, Square Glade Games a indiqué qu'. Une belle opportunité pour les joueurs et les joueuses évoluant sur Nintendo Switch ou bien Nintendo Switch 2 de tester, avant son lancement officiel. À l'heure où nous écrivons ces lignes, celle-ci n'est pas encore disponible, mais ne devrait pas tarder à l'être.Dans tous les cas, rendez-vous le 23 avril 2026 pour découvrir, qui arrive à cette date sur consoles et PC.