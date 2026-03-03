Outbound s'offre sa date de sortie, qui n'est pas si loin

Square Glade Games a, récemment, partagé la date de sortie de son jeu cozy et de survie, Outbound.
Cela fait un moment que les joueurs et les joueuses attendent de savoir quand Outbound
se rendra disponible. L'attente est désormais terminée puisque Square Glade Games a révélé la date de sortie d'Outbound, qui n'est pas si lointaine que cela
.
Outbound débarque en avril 2026
En effet, Outbound
a fait une brève apparition lors de l'événement Indie World de Nintendo, qui a eu lieu en début de journée ce 3 mars 2026. Ce fut l'occasion pour les développeurs de chez Square Glade Games de faire l'annonce tant attendue par la communauté : la date de sortie d'Outbound est fixée au 23 avril 2026
.
D'après les dernières informations connues, le jeu cozy et de survie de Square Glade Games doit arriver sur PS5, PC, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Par ailleurs, le studio de développement a précisé, par le passé, que le titre sera vendu à 24,99 € en format digital/numérique. Mais, ce ne fut pas la seule bonne nouvelle partagée au sujet d'Outbound
.
Une démo d'Outbound arrive sur les consoles Nintendo Switch
Durant l'Indie World de Nintendo du 3 mars, Square Glade Games a indiqué qu'une version démo gratuite d'Outbound arrive dans la journée sur le Nintendo eShop
. Une belle opportunité pour les joueurs et les joueuses évoluant sur Nintendo Switch ou bien Nintendo Switch 2 de tester Outbound
, avant son lancement officiel. À l'heure où nous écrivons ces lignes, celle-ci n'est pas encore disponible, mais ne devrait pas tarder à l'être.
Dans tous les cas, rendez-vous le 23 avril 2026 pour découvrir Outbound
, qui arrive à cette date sur consoles et PC.
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