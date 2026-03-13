Outbound révèle une nouvelle vidéo, avant sa sortie prochaine

Square Glade Games a, récemment, partagé un nouveau trailer présentant Outbound, alors que son lancement est proche.

Outbound s'offre un tout nouveau trailer

Le prix de vente d'Outbound est connu

Depuis sa toute première révélation, le jeu de survie cosya beaucoup intrigué les joueurs et les joueuses, appréciant le genre ou non. Alors que sa sortie approche à grand pas,. Ce trailer, qui dure un peu plus d'une minute, nous permet ainsi d'avoir un nouvel aperçu de ce jeu cosy, qui nous invitera à explorer une région à bord de notre van, devenant une maison mobile.D'ailleurs, cette nouvelle vidéo pournous montre la collecte de ressources, l'aménagement du véhicule, mais aussi l'aspect multijoueur. À ce sujet, rappelons que le titre de Square Glade Games sera jouable en solo mais aussi jusqu'à 4 joueurs en coopération en ligne.. Ainsi, l'édition Standard d'sera vendue à 29,99 € sur PC, contre 39,99 € sur PS5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Pour ce qui est de l'édition Collector du jeu, celle-ci est affichée à 69,99 € sur PC, 79,99 € sur PS5 ainsi que Nintendo Switch 1. Comptez 89,99 € pour la version Nintendo Switch 2 du Collector d'Rappelons, en guise de conclusion, qu'arrive le 23 avril 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2.