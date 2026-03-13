Outbound révèle une nouvelle vidéo, avant sa sortie prochaine

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 mars 2026 à 11h04
Square Glade Games a, récemment, partagé un nouveau trailer présentant Outbound, alors que son lancement est proche.
Outbound révèle une nouvelle vidéo, avant sa sortie prochaine
Depuis sa toute première révélation, le jeu de survie cosy Outbound a beaucoup intrigué les joueurs et les joueuses, appréciant le genre ou non. Alors que sa sortie approche à grand pas, Square Glade Games a dévoilé une nouvelle vidéo présentant Outbound, mettant notamment en lumière son aspect multijoueur.

Outbound s'offre un tout nouveau trailer

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C'est lors de l'événement Future Games Show, qui a eu lieu dans la soirée du jeudi 12 mars, que les développeurs de chez Square Glade Games ont partagé une nouvelle vidéo pour Outbound. Ce trailer, qui dure un peu plus d'une minute, nous permet ainsi d'avoir un nouvel aperçu de ce jeu cosy, qui nous invitera à explorer une région à bord de notre van, devenant une maison mobile. 

D'ailleurs, cette nouvelle vidéo pour Outbound nous montre la collecte de ressources, l'aménagement du véhicule, mais aussi l'aspect multijoueur. À ce sujet, rappelons que le titre de Square Glade Games sera jouable en solo mais aussi jusqu'à 4 joueurs en coopération en ligne.

Miniature vidéo

Le prix de vente d'Outbound est connu

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Le lancement d'Outbound étant assez proche, Square Glade Games a déjà indiqué le prix d'Outbound sur les différentes plateformes de jeu. Ainsi, l'édition Standard d'Outbound sera vendue à 29,99 € sur PC, contre 39,99 € sur PS5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Pour ce qui est de l'édition Collector du jeu, celle-ci est affichée à 69,99 € sur PC, 79,99 € sur PS5 ainsi que Nintendo Switch 1. Comptez 89,99 € pour la version Nintendo Switch 2 du Collector d'Outbound.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Outbound arrive le 23 avril 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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