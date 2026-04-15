Outbound reporte sa sortie de quelques semaines

Square Glade Games a, récemment, annoncé qu'Outbound prend un peu de retard et décale ainsi son lancement.

Un report pour Outbound, qui nous donne rendez-vous plus tard

À un stade avancé du développement, nous avons identifié un problème susceptible de nuire à votre expérience de jeu.



Malheureusement, nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour garantir une sortie sur toutes les plateformes à la date initialement prévue. Soyez assurés que notre équipe a travaillé d'arrache-pied pour résoudre ce problème et a fait tout son possible pour respecter le calendrier.



Nous savons que cette nouvelle risque de vous décevoir, mais nous vous remercions de votre compréhension et sommes convaincus que ce report vous permettra de profiter d'une expérience de jeu plus aboutie et sans bug.

La démo d'Outbound reste un peu plus

Travellers, our launch is moving to May 14th.



We've made the difficult call to take more time with Outbound. This wasn't an easy choice, but we want to make sure the game is truly ready for you.



Thank you for your patience and see you on the road soon 💚 pic.twitter.com/1iINqiKvqG — Outbound 🚐 Cozy Exploration Game (@OutboundTheGame) April 15, 2026

Depuis la toute première annonce du jeu de survie et cosy de Square Glade Games,, de plus en plus de joueurs sont impatients d'embarquer pour l'aventure. Malheureusement, il va falloir patienter plus de temps que prévu carEn effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu,. Il va falloir attendre quelques semaines supplémentaires, étant donné queet ont notamment déclaré :Ainsi, ces jours supplémentaires permettront à Square Glade Games de peaufiner davantage, dont la version démo reste disponible.En complément, et pour remercier la communauté de sa patience, Square Glade Games a précisé que. Celle-ci devait initialement disparaître le 21 avril prochain. Or,, sur une sélection de plateformes.Rendez-vous donc le 14 mai 2026 afin d'embarquer pour un road trip cosy via. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.