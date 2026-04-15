Outbound reporte sa sortie de quelques semaines

Outbound : MàJ 1.1, avec de grosses nouveautés liées à la pêche, patch notes et détails
Square Glade Games a, récemment, déployé une importante mise à jour, apportant des nouveautés, sur Outbound.
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À un stade avancé du développement, nous avons identifié un problème susceptible de nuire à votre expérience de jeu.Ainsi, ces jours supplémentaires permettront à Square Glade Games de peaufiner davantage Outbound, dont la version démo reste disponible.
Malheureusement, nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour garantir une sortie sur toutes les plateformes à la date initialement prévue. Soyez assurés que notre équipe a travaillé d'arrache-pied pour résoudre ce problème et a fait tout son possible pour respecter le calendrier.
Nous savons que cette nouvelle risque de vous décevoir, mais nous vous remercions de votre compréhension et sommes convaincus que ce report vous permettra de profiter d'une expérience de jeu plus aboutie et sans bug.
Travellers, our launch is moving to May 14th.— Outbound 🚐 Cozy Exploration Game (@OutboundTheGame) April 15, 2026
We've made the difficult call to take more time with Outbound. This wasn't an easy choice, but we want to make sure the game is truly ready for you.
Thank you for your patience and see you on the road soon 💚 pic.twitter.com/1iINqiKvqG
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