Outbound reporte sa sortie de quelques semaines

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 avril 2026 à 14h16
Square Glade Games a, récemment, annoncé qu'Outbound prend un peu de retard et décale ainsi son lancement.
Outbound reporte sa sortie de quelques semaines
Depuis la toute première annonce du jeu de survie et cosy de Square Glade Games, Outbound, de plus en plus de joueurs sont impatients d'embarquer pour l'aventure. Malheureusement, il va falloir patienter plus de temps que prévu car la sortie d'Outbound est repoussée de plusieurs semaines.

Un report pour Outbound, qui nous donne rendez-vous plus tard

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Square Glade Games a annoncé que la sortie d'Outbound est reportée. Il va falloir attendre quelques semaines supplémentaires, étant donné que le lancement d'Outbound est désormais prévu pour le 14 mai 2026 (au lieu du 23 avril de cette année)

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Les développeurs ont apporté de plus amples explications concernant le report d'Outbound et ont notamment déclaré : 
À un stade avancé du développement, nous avons identifié un problème susceptible de nuire à votre expérience de jeu.

Malheureusement, nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour garantir une sortie sur toutes les plateformes à la date initialement prévue. Soyez assurés que notre équipe a travaillé d'arrache-pied pour résoudre ce problème et a fait tout son possible pour respecter le calendrier.

Nous savons que cette nouvelle risque de vous décevoir, mais nous vous remercions de votre compréhension et sommes convaincus que ce report vous permettra de profiter d'une expérience de jeu plus aboutie et sans bug.
Ainsi, ces jours supplémentaires permettront à Square Glade Games de peaufiner davantage Outbound, dont la version démo reste disponible.

La démo d'Outbound reste un peu plus

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En complément, et pour remercier la communauté de sa patience, Square Glade Games a précisé que la version démo gratuite d'Outbound sera disponible plus longtemps que prévu. Celle-ci devait initialement disparaître le 21 avril prochain. Or, les joueurs et les joueuses peuvent désormais profiter de la démo d'Outbound jusqu'au 12 mai 2026, sur une sélection de plateformes.


Rendez-vous donc le 14 mai 2026 afin d'embarquer pour un road trip cosy via Outbound. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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