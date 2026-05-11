Outbound : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 mai 2026 à 14h48
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Outbound.
Outbound : Les configurations PC

Au mois de mai 2026, les joueurs et les joueuses vont pouvoir découvrir Outbound, le jeu cosy de Square Glade Games. Devant arriver sur plusieurs plateformes de jeu, le titre se rendra notamment disponible sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Outbound.

Configurations PC Outbound

outbound-maison-van

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas d'Outbound, sachez qu'il convient de posséder 4 Go de mémoire pour la configuration minimale et 8 Go pour celle recommandée. Le studio de développement a également précisé que les joueurs et les joueuses doivent posséder 16 Go d'espace disque pour installer et profiter d'Outbound sur PC.

À lire également

Outbound : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant son lancement

Outbound : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant son lancement

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Outbound ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 10 64 bit Windows 11 64 bit
Processeur Intel Core i3 10100F, Ryzen 3 3100 ou équivalent Intel Core i3-12100F, Ryzen 7 1700 ou meilleur
Mémoire 4 Go de mémoire 8 Go de mémoire
Carte graphique NVIDIA GTX 1050, AMD RX 570 ou équivalent NVIDIA RTX 3060, AMD RX 7600XT ou meilleur
DirectX Version 11 Version 12
Stockage requis 16 Go d'espace disque disponible 16 Go d'espace disque disponible
Carte son DirectX Compatible Sound Card DirectX Compatible Sound Card

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Outbound sort le 11 mai 2026 sur PC et consoles Xbox. Les versions Nintendo Switch (Switch 1 et Switch 2) et PlayStation se rendront, quant à elles, disponibles le 14 mai de cette année.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Outbound : MàJ 1.1, avec de grosses nouveautés liées à la pêche, patch notes et détails
Outbound 23 juin 2026

Outbound : MàJ 1.1, avec de grosses nouveautés liées à la pêche, patch notes et détails

Square Glade Games a, récemment, déployé une importante mise à jour, apportant des nouveautés, sur Outbound.
Outbound : Des détails sur les nouveautés à venir
Outbound 15 mai 2026

Outbound : Des détails sur les nouveautés à venir

Square Glade Games a, récemment, partagé une roadmap, apportant des informations sur les nouveautés prochainement introduites sur Outbound.
Outbound : Fibre, où et comment en obtenir ?
Outbound 15 mai 2026

Outbound : Fibre, où et comment en obtenir ?

Nous vous indiquons où et comment trouver de la fibre sur Outbound, le jeu cosy et de survie de Square Glade Games.

commentaire (0)