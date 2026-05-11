Outbound : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Outbound.

Au mois de mai 2026, les joueurs et les joueuses vont pouvoir découvrir Outbound, le jeu cosy de Square Glade Games. Devant arriver sur plusieurs plateformes de jeu, le titre se rendra notamment disponible sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Outbound.

Configurations PC Outbound

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas d'Outbound, sachez qu'il convient de posséder 4 Go de mémoire pour la configuration minimale et 8 Go pour celle recommandée. Le studio de développement a également précisé que les joueurs et les joueuses doivent posséder 16 Go d'espace disque pour installer et profiter d'Outbound sur PC.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Outbound ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 64 bit Windows 11 64 bit Processeur Intel Core i3 10100F, Ryzen 3 3100 ou équivalent Intel Core i3-12100F, Ryzen 7 1700 ou meilleur Mémoire 4 Go de mémoire 8 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GTX 1050, AMD RX 570 ou équivalent NVIDIA RTX 3060, AMD RX 7600XT ou meilleur DirectX Version 11 Version 12 Stockage requis 16 Go d'espace disque disponible 16 Go d'espace disque disponible Carte son DirectX Compatible Sound Card DirectX Compatible Sound Card

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Outbound sort le 11 mai 2026 sur PC et consoles Xbox. Les versions Nintendo Switch (Switch 1 et Switch 2) et PlayStation se rendront, quant à elles, disponibles le 14 mai de cette année.